Активисты очистили от мусора прибрежную зону реки Кова в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Единая Россия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Добровольцы привели в порядок часть территории в низине Лопатинского оврага в зоне рекреации реки Кова. Об этом рассказали в НРО партии "Единая Россия".

В экосубботнике приняли участие активисты проекта "Чистая страна" партии "Единая Россия", "Молодой Гвардии", представители администрации, сотрудники Нижегородского водоканала и неравнодушные жители.

Сообщается, что субботник прошел в рамках партийной акции "Зеленый мир" и Всемирного дня защиты окружающей среды. Девиз акции: "Не оставляй мусор своим землякам! Убери за собой!".

Так, с территории гаражного сектора, который располагается вдоль реки, волонтеры убрали крупногабаритный мусор: брошенные покрышки, запчасти, строительные материалы, старую мебель, который затем на четырех КАМАЗах был вывезен на полигон. Кроме того, было собрано более 20 больших мешков мелкого бытового мусора из пластика.

"Сегодня мы приложили максимум усилий, чтобы очистить прилегающую территорию реки Кова от резиновых покрышек, пластика и другого мусора. Это место мы выбрали неслучайно. Мост через реку Кова является очень востребованным среди граждан, так как он соединяет два района Нижнего Новгорода: Советский и Нижегородский. Конечно, работы в данной местности еще очень много. В дальнейшем планируется снос гаражного сектора. Однако на сегодняшний день мы уже видим первые результаты, которые не могут не радовать как нас, так и местных жителей. Я уверен, что все вместе мы делаем хорошее доброе дело, которое принесет практическую пользу, как для людей, так и для окружающей среды", - сказал региональный координатор партпроекта "Чистая страна", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов.

Координатор партпроекта подчеркнул, что экологические работы на этой территории будут продолжены. Он также отметил, что в черте города протекает большое количество рек, многие из которых сильно загрязнены, и в рамках проекта "Чистая страна" запланировано большое количество мероприятий по очистке прибрежных территорий водоемов.

СПРАВКА:

"Зеленый мир" - одна из 12 социальных акций, которые проходят в рамках Календаря мероприятий сторонников партии "Единая Россия". Цель акции - уборка мест отдыха жителей Нижнего Новгорода, а также привлечение их внимания к защите окружающей среды.