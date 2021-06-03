Бесплатные экскурсии по Започаинью организуют в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Бесплатные экскурсии по Започаинью организуют в Нижнем Новгороде летом 2021 года. Об этом сообщили в фонде "Земля нижегородская".

Программа летнего экскурсионного сезона по историческому центру города будет называться "Гений места. Започаинье".

Автором и руководителем проекта является доктор социологических наук, почетный гражданин Нижнего Новгорода Александр Сериков. Программа была разработана при участии нижегородских экскурсоводом.

Сейчас формируется экскурсионная афиша. Как только она будет готова, все желающие нижегородцы и гости города смогут записаться на понравившийся маршрут.

Экскурсии будут проводиться при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области

СПРАВКА:

С 2011 года фонд "Земля нижегородская" реализовал проекты: "Первая креативная школа для арт-аниматоров-проводников "Зарядье"", "Первый трамвай России", "Мастерская Уникальных Маршрутов "Зарядье"", "Трамвай желаний", "Прогулки с Максимом Горьким", "Босяцкая Миллионная", а также серию авторских благотворительных экскурсий по Рождественской стороне от известных нижегородцев.

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