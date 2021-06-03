"Русский язык по праву считается одним из самых распространенных и популярных в мире", - Евгений Люлин Общество

Евгений Люлин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с днем русского языка и с Пушкинским днем России.

"Утверждение этого праздника ознаменовало признание русского языка одним из шести официальных языков Организации Объединенных Наций. Сегодня наш язык по праву считается одним из самых распространенных и популярных в мире. Его красота и богатство неисчерпаемы. Он служит не только средством общения, но и является неотъемлемой частью культурного наследия, от которого во многом зависит величие страны", - говорится в поздравлении.

"Сегодня мы также чествуем великого русского поэта, писателя, драматурга, основателя современного русского языка Александра Сергеевича Пушкина. В своих произведениях он для всего мира раскрыл красоту и мощь родного слова, отразил культуру нашей Родины", - отмечается в поздравительной речи.

"Уважаемые нижегородцы, в современных условиях главная задача заключается в сохранении чистоты нашей речи и повышении роли грамотности в жизни общества. Желаю, чтобы каждый из нас внес свой вклад в это благородное дело", - заметил Евгений Люлин.