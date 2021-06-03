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Бизнес

"Власть Нижегородской области проводит серьезную работу для улучшения инвестклимата", - Павел Солодкий

06 июня 2021 16:44  [331] Бизнес
Павел Солодкий

Павел Солодкий

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Власть Нижегородской области проводит серьезную работу для улучшения инвестклимата", - заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий, комментируя результаты Национального рейтинга инвестиционного климата субъектов РФ Агентства стратегических инициатив (АСИ). В нем регион занял 6-е место.

"За последние три года мы сделали серьезный рывок. Фактически с последних десятков инвестиционного рейтинга дошли до шестого места, и это большой прорыв", - отметил он.

"Региональные власти проводят серьезную работу для улучшения инвестиционного климата, каждые полгода губернатор Нижегородской области Глеб Никитин лично встречается с бизнесом, создан институт инвестиционных уполномоченных. И очень важно, что предпринимателям есть куда пойти, чтобы решить вопросы дальнейшего развития", - сказал Павел Солодкий.

Как отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, очевидно, что инвестиционная среда формируется из усилий не только областной власти, но и федеральных структур, муниципалитетов, надзорно-контрольных органов, силовых ведомств.

"Очень важно, чтобы руководители всех этих структур понимали, что предприниматели – это люди, которые пополняют бюджет, создают рабочие места. Поэтому нужно очень трепетно относиться к любому предприятию, вне зависимости от его масштаба", - сказал Павел Солодкий.

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Теги:
бизнес
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