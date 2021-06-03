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Устройство земляного полотна начато на четвертом этапе М-12 в Нижегородской области

07 июня 2021 10:48  [147]

Устройство земляного полотна начато на четвертом этапе трассы М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань" в Нижегородской области, сообщает пресс-служба Строительно-инвестиционного холдинга "Автобан".

Напомним, что на четвертом данном этапе М-12 работы ведет ПК "АВТОБАН" силами трех СУ: №№ 905, 910 и 911. Субподрядные организации осуществляют освобождение территории от лесонасаждений и строительство искусственных сооружений.

Как сообщил заместитель исполнительного директора ПК "Автобан" по производству Александр Прилипухов, на сегодняшний день осуществляется срезка растительного грунта, устройство земляного полотна, создание основания из шлаковой смеси, а также идет рубка леса и мелколесья.

В целом на объекте сосредоточено более 1800 человек и свыше 400 единиц техники.

СПРАВКА:
Трасса М-12 "Москва – Казань" (протяженность - 794 км) – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую.

Согласно поручению Президента России, скоростная магистраль М-12 “Москва – Казань” в 2024 году будет продлена до Екатеринбурга.
Нижегородский участок протяженностью около 280 км пройдет по территории 6 муниципальных районов и 2 городских округов.
Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

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Теги:
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