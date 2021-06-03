Жители 70 домов временно остались без света в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жители 70 домов временно остались без света в Нижнем Новгороде 7 июня 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Отключения связаны с проведением плановых работ на сетях электроснабжения в трёх районах города.

Так, в Ленинском районе с 8:30 до 18:00 свет будет отключен в домах на ул. Кисловодская, Завкомовская, Дачная, в пер. Красноэтновский, пер. 2-й Дачный. Речь идёт о 65 частных домах и одном многоквартирном.

В Нижегородском районе с 9:00 до 17:00 - в доме 5 по ул. Пожарского.



Также с 8:00 до 17:00 электроснабжение приостановлено по адресам: пр. Героев, 34, 42, 48 в Московском районе.