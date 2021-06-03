Более 50 библиотек региона пополнили книжные фонды в рамках акции "Единой России" Общество

Фото: пресс-служба НРО партии

Более 50 библиотек региона пополнили книжные фонды в рамках акции "Единой России". Об этом сообщили в НРО партии.

Согласно информации, с 27 мая в регионе стартовала акция "Русская классика – библиотекам" и продлилась она до Пушкинского дня, который традиционно отмечается 6 июня.

К акции подключились активисты партии, депутаты всех уровней, сторонники, общественники. Они передали более трех тысяч книг нижегородским библиотекам. Книжные фонды пополнили больше 50 учреждений.

Руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России", победитель предварительного голосования Алексей Антонов отметил, что дарение книг – это многолетняя и добрая традиция партии. Особое внимание уделяется библиотекам небольших городов и сельских поселений.

Он передал центральной районной библиотеке Богородского муниципального округа более 50 новых томов русской классики. Среди них произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Достоевского, Пастернака, Ахматовой.

"Более 10 лет мы проводим различные акции в помощь сельским и городским библиотекам. И сегодня рады пополнить книжные фонды произведениями русских классиков. Эти книги "прошли испытание временем", ими зачитывается не одно поколение, они поднимают вечные темы жизненных ценностей, помогают понять историю и культуру своей страны, красоту и богатство родного языка. Книга была и остается самым главным источником знаний, через нее мы познаем мир, открываем что-то новое и важное для себя. И каждый раз во время таких акций с радостью отмечаю, что даже сегодня, несмотря на развитие информационных технологий, печатные книги не уходят из нашей жизни и всегда находят своих читателей. Благодарим всех участников за поддержку", - сказал Алексей Антонов.

По словам директора Богородской районной библиотеки Натальи Морозовой, такие акции – всегда приятное и важное событие.

"Основное наше богатство – это библиотечные фонды. Они устаревают, их необходимо пополнять, нужны новые книги. А то, что сегодня мы получили мировую классику, – это особенно приятно и ценно. Классическая литература на все времена, она всегда востребована, актуальна и пользуется популярностью. Эти книги находят большой отклик у читателей. Их с удовольствием читают люди любого возраста: и взрослые, и дети", - сказала директор библиотеки.

Напомним, в апреле этого года региональное отделение партии поддержало акцию "Лучший подарок – книга", приуроченную к международному дню детской книги. Активисты и депутаты "Единой России" приобрели для городских, сельских и школьных библиотек Нижегородской области сотни новых книг для детей.