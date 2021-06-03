Более 70 млн рублей выделено на благоустройство территории Нижегородского кремля Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 70 млн рублей выделено на комплексное благоустройство и озеленение территории Нижегородского кремля. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, Управление делами правительства Нижегородской области ищет подрядчика, который выполнит необходимые работы у корпусов 3-5 и 7-9, а также у новой колокольни, здания манежа и церкви Симеона Столпника.

Контрактом предусмотрено устройство покрытия дорожек, газонов, цветников и ливневой инфраструктуры.

Начальная (максимальная) цена контракта - 73,4 млн рублей. Источник финансирования - бюджет Нижегородской области на 2021 год.

Аукцион запланирован на 17 июня. Работы необходимо выполнить до 10 августа.

Ранее сообщалось, что более 40 млн рублей направят на ремонт дорог в Нижегородском кремле. Еще 29 млн рублей - на благоустройство территории внутри нижегородского Кремля от Коромысловой до Северной башни.

Отметим, что обновление Кремля проходит к 800-летию Нижнего Новгорода. Сейчас он закрыт для посещения до августа.