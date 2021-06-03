Более 30 нижегородских компаний вошли в совет бизнеса по вопросам инвалидности Общество

Более 30 нижегородских компаний вошли в совет бизнеса по вопросам инвалидности.

Перспективы развития инклюзивного рынка труда в Нижегородской области обсудили на конференции, организованной Советом бизнеса по вопросам инвалидности, созданного при АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области". Об этом пишет pravda-nn.



Как отметил руководитель проектного отдела "Доступная среда" АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области" Роман Пономаренко, основной задачей Совета бизнеса по вопросам инвалидности является знакомство работодателей с перспективным рынком труда соискателей.

Он также сообщил, что только около 15-20% людей с инвалидностью в Нижегородской области в настоящее время трудоустроены. При этом сейчас в регионе насчитывается около 300 000 инвалидов.

"К сожалению, рынок работодателя пока еще настороженно относятся к инклюзии в бизнесе. Мы перезапустили совет бизнеса по вопросам инвалидности. Туда вошли более 30 компаний из различных отраслей экономики, и это только начало", - сказал он.

В свою очередь директор департамента соцполитики Нижнего Новгорода Галина Гуренко заметила, что в регионе закон о квотировании рабочих мест зачастую выполняется формально.

"Рабочие места для инвалидов есть, но они не обустроены, поэтому трудоустроиться на них инвалиды не могут", - добавила она.

Несмотря на это, в регионе есть успешные опыты трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Так, например, инвалид второй группы по зрению, нижегородка Марина Замятина работает менеджером по работе с клиентами в крупной федеральной компании.

В рамках Проектного офиса Стратегии развития Нижегородской области в апреле 2021 года был создан ресурсный центр, который занимается вопросами трудоустройства инвалидов с ментальными нарушениями.

"На данный момент между нами и центром занятости заключено соглашение о взаимодействии по трудоустройству людей с проблемами психического нездоровья", — резюмировала руководитель направления трудовой абилитации НРО Общероссийской Общественной Организации инвалидов вследствие психических расстройств "Новые возможности" Ирина Егорова.