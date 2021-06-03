Т Плюс вложила 23 млн рублей в повышение эффективности оборудования Новогорьковской ТЭЦ Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Т Плюс вложила 23 млн рублей в повышение эффективности оборудования Новогорьковской ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" повысил эффективность работы парового котла №6 Новогорьковской ТЭЦ производительностью 420 т/ч.

Общая стоимость реализованных проектов замены водяного экономайзера и набивки регенеративных воздухоподогревателей составила около 23 млн рублей (с НДС).

Водяной экономайзер и регенеративный воздухоподогреватель (РВП) – теплообменные устройства в составе котлоагрегата тепловой электростанции, предназначенные для повышения КПД установки.

В экономайзере питательная вода перед подачей в котел подогревается уходящими из котла газами, в РВП предварительно нагревается дымовыми газами направляемый в топку котла воздух.

"Работы проводились в ходе планового капитального ремонта котлоагрегата №6. Замена выработавшего ресурс теплообменного оборудования повысит эффективность работы станции за счет снижения температуры уходящих газов и обеспечит надежное теплоснабжение ключевых клиентов", – отметил технический директор – главный инженер Новогорьковской ТЭЦ Ренат Валиуллин.