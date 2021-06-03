"Власть стала открытой и более публичной по отношению к бизнесу", - Иван Разуваев Бизнес

"Власть стала открытой и более публичной по отношению к бизнесу", - сказал генеральный директор ТПП Нижегородской области Иван Разуваев, комментируя результаты рейтинга АСИ, в котором Нижегородская область в 2021 году оказалась на 6-м месте, значительно улучшив свои позиции.

По его словам, улучшения позиции Нижегородской области в рейтинге инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив стали заметными в 2020 году, когда регион продемонстрировал высокий рост и занял 18-е место.

"Нынешний результат не стал неожиданным, потому что правительство очень активно проводило работу с предпринимательскими объединениями и экспертным сообществом. Власть стала открытой и более публичной по отношению к бизнесу", - сказал Иван Разуваев.

"Для того, чтобы решать различные проблемы, стали проводиться ежеквартальные встречи заместителей губернатора с предпринимателями. Злободневные вопросы решались оперативно и максимально прозрачно. Поэтому сегодняшняя высокая позиция в рейтинге - это закономерный итог той работы, которую проводит правительство. Что же касается дальнейшего развития, хороший результат в рейтинге многое даст региону", - сказал он.

"Для инвесторов, выбирающих, на какой территории разместить свое производство, позиция в рейтинге АСИ играет немаловажную роль. То, что мы укрепили свой статус, будет способствовать привлечению новых инвестиций и открытию у нас в регионе дополнительных производств", - резюмировал Иван Разуваев.