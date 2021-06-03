Производство каркасных домов наладят в Сормовском районе к 2025 году

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Фото: НИА "Нижний Новгород" - Максим Моисеев

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьева

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил заявки на выделение земельных участков под 16 инвестпроектов. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

В частности, на заседании совета была одобрена заявка ООО "Нева". Предприятию был выделен участок площадью 10 тыс. кв. м в Сормовском районе Нижнего Новгорода под возведение корпуса по производству домокомплектов каркасного типа. В реализацию проекта планируется вложить 154 млн рублей, уточнили в правительстве. Инвестор намерен создать объект за 48 месяцев.

Кроме того, компании "ПКФ Микротон" одобрена заявка на участок площадью 10 тыс. кв. м под строительство завода по изготовлению металлической профильной трубы также в Сормовском районе.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что регион пользуется вниманием со стороны инвесторов, и по итогам 2020 года Нижегородская область вошла в десятку лучших регионов страны по состоянию инвестиционного климата. Причём и в этом году положительная динамика по инвестициям продолжается.

"Каждый новый проект – это новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет, которые мы можем направить на решение социальных вопросов, - отметил Глеб Никитин. - Рад, что в что в регионе появляется все больше инвестиционных проектов в промышленной сфере. Высокотехнологичные производства обеспечивают рост региональной экономики и создают условия для развития смежных отраслей".

Напомним, в этом году Нижегородская область впервые вошла в ТОП-10 в Национальном рейтинге инвестиционного климата субъектов РФ Агентства стратегических инициатив (АСИ), разделив 6 место с ханты-Мансийским автономным округом.

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Теги:
Инвестиции Правительство Нижегородской области Строительство
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