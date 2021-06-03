"Нижний Новгород – город, в котором кипит энергия развивающейся промышленности", - Валентина Косырева Бизнес

"Нижний Новгород - город, в котором кипит энергия развивающейся промышленности. Нижегородская область всегда будет привлекательной инвестиционной площадкой", - заявила начальник производственного управления АО "Транснефть - Верхняя Волга" Валентина Косырева, говоря о результатах рейтинга инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив, в котором Нижегородская область в 2021 году заняла 6-е место, значительно улучшив свои позиции.

"Такой регион, как Нижегородская область, всегда будет привлекательным в качестве инвестиционной площадки. Здесь развиваются культура, туризм, сохраняются традиции, и это тоже вызывает интерес. Нижний Новгород перешел в будущее. Оно уже наступило", - сказала в заключение Валентина Косырева.