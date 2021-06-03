"Социальный работник - одна из самых нужных и благородных профессий", - Евгений Люлин Общество

Евгений Люлин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного cобрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с днем социального работника.

"8 июня свой профессиональный праздник отмечают социальные работники – люди, которые видят свое призвание в помощи пожилым, инвалидам, ветеранам, детям и семьям, оказавшимся в трудной ситуации. Это одна из самых нужных и благородных профессий", - отметил он.

"В системе социальной защиты Нижегородской области трудятся ответственные люди, которые полностью отдаются работе как профессионально, так и морально. Вы сочетаете в себе мудрость, доброту, милосердие, умение сопереживать, обладаете уникальной способностью найти подход к каждому человеку, внимательно выслушать, поговорить, решить насущные проблемы, поделиться своим теплом и подарить улыбку", - говорится в поздравлении.

"Выражаю слова глубокой признательности за ваш самоотверженный труд, внимательное отношение к чужим судьбам и доброе сердце. Желаю крепкого здоровья, жизненных сил и благополучия", - резюмировал глава парламента.