"Сегодня мы чествуем людей с большим и неравнодушным сердцем", - Юрий Шалабаев Общество

Юрий Шалабаев Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с днем социального работника.

"В этот день мы чествуем людей с большим горячим неравнодушным сердцем, для которых слова "доброта", "чуткость", "забота" стали главными в жизни. Благодаря вашему труду многодетные семьи Нижнего Новгорода, ветераны, инвалиды, те, кто оказался в сложной ситуации, обретают веру в свои силы и уверенность в завтрашнем дне", - говорится в поздравлении мэра города.

"Для решения всех проблем в вашем арсенале не только меры поддержки разного уровня, но и доброе слово, ласковый взгляд и искреннее участие. В этот праздничный день примите слова глубокой благодарности за ваш нелегкий труд и милосердие. Здоровья вам и вашим близким, благополучия и счастья", - сказано в поздравительной речи.