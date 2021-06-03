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Анонсы событий для СМИ на 08 июня 2021 года
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Общество

Акция "Теплоэнерго" "Прощайте, пени!" вышла на финишную прямую

08 июня 2021 10:02  [46] Общество

Фото: пресс-служба компании

Акция АО "Теплоэнерго" "Прощайте, пени!" вышла на финишную прямую. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, более 300 нижегородцев подали заявки на участие в акции "Теплоэнерго" "Прощайте, пени!", в рамках которой предприятие дает возможность потребителям списать пени за задолженность по теплу и горячей воде при ее полном погашении.

Если участники выполнят последнее условие акции и оплатят услуги по квитанциям "Теплоэнерго" до 10 июня в полном объеме, то по 105 лицевым счетам пройдет списание пени на сумму более 1 млн рублей.

Напомним, регистрация участников акции проходила до 31 марта. В ней принимают участие потребители, выставление платежных документов которым осуществляет АО "Теплоэнерго", и которые по состоянию на 1 января 2021 года имели просроченную задолженность за услуги по отоплению и горячему водоснабжению.

Для участия в акции необходимо было полностью оплатить имеющуюся просроченную задолженность, зарегистрировать до 31 марта заявление об участии в акции через личный кабинет на сайте и в срок до 10 июня 2021 года оплачивать коммунальные услуги за отопление и горячее водоснабжение вовремя и в полном объёме, начиная с месяца регистрации заявления об участии в акции.

Для потребителей, у которых все еще есть пени за задолженность по теплу и горячей воде, АО "Теплоэнерго" в ближайшее время запустит акцию "Прощайте, пени – 2!".

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Теги:
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