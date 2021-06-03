"Ростелеком" поможет компаниям проанализировать разговоры с клиентами Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ПАО "Ростелеком" поможет компаниям проанализировать разговоры с клиентами. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, "Ростелеком" запускает услугу "Аналитика речи" — сервис автоматического анализа всех записанных разговоров клиентов с операторами заказчика. Продукт основан на технологиях распознавания речи и искусственного интеллекта. Главная задача новой услуги — помочь компаниям существенно сократить затраты на контроль качества обслуживания и увеличить продажи.

"Аналитика речи" — удобный инструмент для виртуальной АТС "Ростелекома", с помощью которой можно контролировать качество работы операторов. Благодаря технологии искусственного интеллекта исключается человеческий фактор и субъективная оценка. Автоматизация процесса позволяет компаниям сэкономить время на прослушивание и составление отчетов о работе, например, сотрудников колл-центра.

Простой и понятный интерфейс услуги включает возможности использования предустановленных отчетов и словарей, кастомизации, анализа вызовов по ключевым словам, эмоциям и фразам, работы с жалобами клиентов и многое другое.

"Непрерывное развитие экосистемы телекоммуникационных сервисов является одним из ключевых направлений развития бизнеса "Ростелекома". Услуга "Аналитика речи" — важный шаг в расширении спектра возможностей виртуальной АТС. В процессе разработки мы уделили особое внимание простоте и удобству управления. Надеемся, что клиенты по достоинству оценят новый продукт", — рассказала директор проектов блока технической инфраструктуры "Ростелекома" Мария Белова.

"Восприятие продукта напрямую зависит от качества пользовательского интерфейса и визуализации данных. При этом параметры анализа каждый клиент может определить самостоятельно с учетом специфики бизнеса и настроить дашборд для оперативного контроля наиболее важных показателей. В условиях удаленной работы вопросы контроля качества обслуживания выходят на первый план. Мы видим значительный интерес к сервису "Аналитика речи" со стороны клиентов и ожидаем дальнейшего роста спроса в период действия акции", — отметил руководитель проектов блока информационных технологий "Ростелекома" Михаил Ланцман.

До 13 августа услугу "Аналитика данных" можно подключить бесплатно на 30 дней. После окончания акции тариф составит 1 рубль за минуту анализируемой речи. Подробности по ссылке. Услуга подключается в личном кабинете виртуальной АТС "Ростелекома".

СПРАВКА:

Сервис "Виртуальная АТС" избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование — оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. "Ростелеком" предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба — от стартапа до крупной национальной компании с большим выбором дополнительных функций, таких, как мониторинг звонков или запись телефонных разговоров. Владельцы виртуальных АТС через личный кабинет могут самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности своего бизнеса.