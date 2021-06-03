Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Получены разрешения на вылеты в Болгарию, Германию и Грецию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 08 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
08 июня 2021 11:03  [69] "ТНС энерго НН" напоминает, как отплатить электроэнергию во время отпуска
08 июня 2021 10:55  [76] "Ростелеком" поможет компаниям проанализировать разговоры с клиентами
07 июня 2021 20:20  [701] ТЦ “Шоколад” в Нижнем Новгороде продали компании из Чувашии за 320 млн рублей
07 июня 2021 19:04  [269] "Нижний Новгород – город, в котором кипит энергия развивающейся промышленности", - Валентина Косырева
07 июня 2021 17:52  [651] Производство каркасных домов наладят в Сормовском районе к 2025 году
07 июня 2021 17:15  [500] Мясоперерабатывающий завод планируется построить в Вадском районе
07 июня 2021 16:20  [427] Завод по изготовлению металлической профильной трубы построят в Сормовском районе к 2024 году
07 июня 2021 15:50  [268] "Власть стала открытой и более публичной по отношению к бизнесу", - Иван Разуваев
07 июня 2021 15:14  [231] Т Плюс вложила 23 млн рублей в повышение эффективности оборудования Новогорьковской ТЭЦ
07 июня 2021 13:25  [2019] Руководитель "Верус групп" приговорен к пяти годам лишения свободы за хищение из бюджета РФ
Бизнес

"Ростелеком" поможет компаниям проанализировать разговоры с клиентами

08 июня 2021 10:55  [76] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ПАО "Ростелеком" поможет компаниям проанализировать разговоры с клиентами. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, "Ростелеком" запускает услугу "Аналитика речи" — сервис автоматического анализа всех записанных разговоров клиентов с операторами заказчика. Продукт основан на технологиях распознавания речи и искусственного интеллекта. Главная задача новой услуги — помочь компаниям существенно сократить затраты на контроль качества обслуживания и увеличить продажи.

"Аналитика речи" — удобный инструмент для виртуальной АТС "Ростелекома", с помощью которой можно контролировать качество работы операторов. Благодаря технологии искусственного интеллекта исключается человеческий фактор и субъективная оценка. Автоматизация процесса позволяет компаниям сэкономить время на прослушивание и составление отчетов о работе, например, сотрудников колл-центра.

Простой и понятный интерфейс услуги включает возможности использования предустановленных отчетов и словарей, кастомизации, анализа вызовов по ключевым словам, эмоциям и фразам, работы с жалобами клиентов и многое другое.

"Непрерывное развитие экосистемы телекоммуникационных сервисов является одним из ключевых направлений развития бизнеса "Ростелекома". Услуга "Аналитика речи" — важный шаг в расширении спектра возможностей виртуальной АТС. В процессе разработки мы уделили особое внимание простоте и удобству управления. Надеемся, что клиенты по достоинству оценят новый продукт", — рассказала директор проектов блока технической инфраструктуры "Ростелекома" Мария Белова.

"Восприятие продукта напрямую зависит от качества пользовательского интерфейса и визуализации данных. При этом параметры анализа каждый клиент может определить самостоятельно с учетом специфики бизнеса и настроить дашборд для оперативного контроля наиболее важных показателей. В условиях удаленной работы вопросы контроля качества обслуживания выходят на первый план. Мы видим значительный интерес к сервису "Аналитика речи" со стороны клиентов и ожидаем дальнейшего роста спроса в период действия акции", — отметил руководитель проектов блока информационных технологий "Ростелекома" Михаил Ланцман.

До 13 августа услугу "Аналитика данных" можно подключить бесплатно на 30 дней. После окончания акции тариф составит 1 рубль за минуту анализируемой речи. Подробности по ссылке. Услуга подключается в личном кабинете виртуальной АТС "Ростелекома".

СПРАВКА:
Сервис "Виртуальная АТС" избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование — оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. "Ростелеком" предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба — от стартапа до крупной национальной компании с большим выбором дополнительных функций, таких, как мониторинг звонков или запись телефонных разговоров. Владельцы виртуальных АТС через личный кабинет могут самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности своего бизнеса.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Уфанет
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph