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ПАО "ТНС энерго НН" напоминает, как отплатить электроэнергию во время отпуска. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно информации, в период отпуска и дачного отдыха онлайн-сервисы "ТНС энерго НН" помогут контролировать расходы тем, кто временно покидает основное место проживания.
Ознакомиться с состоянием лицевого счета и оплатить электроэнергию можно дистанционно:
Получить актуальную информацию поможет и "Электронная квитанция", при подключении которой счета приходят на e-mail клиента. Платёжный документ поступает в день формирования, никогда не теряется и позволяет рассчитаться сразу, перейдя по ссылке в письме.
Обращаем внимание, что даже при отсутствии фактического потребления электроэнергии в городской квартире необходимо ежемесячно передавать показания приборов учета. Иначе начисление производится по среднемесячному потреблению.
Оптимальный срок передачи показаний 23 – 25 числа каждого месяца. Счета за электроэнергию необходимо оплачивать включительно до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом.
Передача показаний доступна:
Летом можно и сэкономить на оплате электроэнергии. Для этого необходимо оформить временную регистрацию в загородном доме и подать в "ТНС энерго НН" заявление о переносе социальной нормы с адреса городского жилья на адрес загородного.
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