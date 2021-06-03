"ТНС энерго НН" напоминает, как отплатить электроэнергию во время отпуска Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ПАО "ТНС энерго НН" напоминает, как отплатить электроэнергию во время отпуска. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, в период отпуска и дачного отдыха онлайн-сервисы "ТНС энерго НН" помогут контролировать расходы тем, кто временно покидает основное место проживания.

Ознакомиться с состоянием лицевого счета и оплатить электроэнергию можно дистанционно:

на сайте компании nn.tns-e.ru – без регистрации;

в "Личном кабинете";

в мобильном приложении.

Получить актуальную информацию поможет и "Электронная квитанция", при подключении которой счета приходят на e-mail клиента. Платёжный документ поступает в день формирования, никогда не теряется и позволяет рассчитаться сразу, перейдя по ссылке в письме.

Обращаем внимание, что даже при отсутствии фактического потребления электроэнергии в городской квартире необходимо ежемесячно передавать показания приборов учета. Иначе начисление производится по среднемесячному потреблению.

Оптимальный срок передачи показаний 23 – 25 числа каждого месяца. Счета за электроэнергию необходимо оплачивать включительно до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом.

Передача показаний доступна:

в "Личном кабинете" или мобильном приложении "ТНС энерго";

на сайте компании nn.tns-e.ru;

по телефону Единого контактного центра;

при помощи голосового помощника "Алиса" от Яндекс, произнеся команду: "Алиса! Включи навык "ТНС энерго".

Летом можно и сэкономить на оплате электроэнергии. Для этого необходимо оформить временную регистрацию в загородном доме и подать в "ТНС энерго НН" заявление о переносе социальной нормы с адреса городского жилья на адрес загородного.