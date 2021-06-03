Борис Пудалов
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Названы специалисты, необходимые для развития архивной отрасли в Нижегородской области. Об этом пишет ИА "Время Н" со ссылкой на руководителя комитета по делам архивов региона Бориса Пудалова.
По его словам, для развития архивной отрасли необходимы историки-архивисты, документоведы-архивисты и IT-архивисты.
Борис Пудалов также заметил, что часто приходится приобретать навыки, необходимые для работы, уже в ходе самой работы.
"У нас движение наставничества никогда не прекращалось, школа профессионального мастерства также всегда работала. Но проблема обучения кадров перед нами сегодня стоит. Она была во все времена, но в советские времена ей уделяли большее внимание", — сказал в заключение руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области.
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