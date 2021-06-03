Названы специалисты, необходимые для развития архивной отрасли в Нижегородской области Общество

Борис Пудалов Фото: НИА "Нижний Новгород"

Названы специалисты, необходимые для развития архивной отрасли в Нижегородской области. Об этом пишет ИА "Время Н" со ссылкой на руководителя комитета по делам архивов региона Бориса Пудалова.

По его словам, для развития архивной отрасли необходимы историки-архивисты, документоведы-архивисты и IT-архивисты.

Борис Пудалов также заметил, что часто приходится приобретать навыки, необходимые для работы, уже в ходе самой работы.

"У нас движение наставничества никогда не прекращалось, школа профессионального мастерства также всегда работала. Но проблема обучения кадров перед нами сегодня стоит. Она была во все времена, но в советские времена ей уделяли большее внимание", — сказал в заключение руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области.