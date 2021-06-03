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Бизнес

Завод по переработке масличных культур появится в Нижегородской области

08 июня 2021 13:01  [66] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Завод по переработке масличных культур появится в Нижегородской области. Об этом стало известно в ходе заседания комитета Законодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО) по агропромышленному комплексу, пишет "НТА-Приволжье".

Согласно озвученной информации, завод будет размещен в Володарском районе.

Как отметили в министерстве сельского хозяйства Нижегородской области, сумма инвестиций в проект составит 536 млн рублей. При этом планируется создать 106 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что нижегородский агропром реализует 84 инвестиционных проекта на 38,5 млрд рублей.

СПРАВКА:
Масличные культуры — группа растений, которые возделывают ради получения жирных масел, пригодных для пищевых и технических целей. Это однолетние и многолетние растения различных семейств, в основном травянистые: подсолнечник, соя, арахис (земляной орех), рапс, лен масличный и другие, но есть и тропические деревья, например: пальмы, дерево какао, тунг.

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Теги:
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