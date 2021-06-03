Более 1 тысячи га составила посевная площадь в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 1 тысячи га составила посевная площадь в Нижегородской области. Об этом сообщает Заксобрание Нижегородской области.

Согласно информации, 8 июня состоялось заседание комитета парламента по агропромышленному комплексу. Вниманию депутатов будет представлена информация правительства области об итогах весенне-полевых работ в 2021 году.

В ходе заседания была озвучена информация, что в сельскохозяйственных организациях и крестьянских хозяйствах яровой сев составил 558 тыс. га. Посевная площадь без учета личного сектора составила 1033,4 тыс. га.

Под весенний сев было внесено 48,4 тыс. тонн в действующем веществе минеральных удобрений, что составляет 113% от плановых показателей или по 46,8 кг на 1 га посевной площади.

Кроме этого, за первый квартал текущего года сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 120 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 430 млн рублей.

По словам главы профильного комитета ЗС НО Игоря Тюрина, все задачи, которые стояли перед нижегородскими аграриями, выполнены в полном объеме.

"Потребовалось около 6,9 млрд рублей для того, чтобы качественно и своевременно провести посевные работы. Средства на эти цели были выделены из разных источников. 2,1 млрд рублей составили субсидии из федерального и регионального бюджета, эта очень большая сумма, принципиально важная и нужная. Кроме того, кредитные ресурсы составили около 2,5 млрд рублей, собственные средства аграриев – также более 2,5 млрд рублей", - заключил он.

Напомним также, что нижегородские сельхозпредприятия приступили к заготовке кормов для животноводства.

Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства региона уже начали сенокосные работы: в частности, обработаны первые 550 га трав и заготовлено 2,3 тысяч тонн сенажа.