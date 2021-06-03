Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
Получены разрешения на вылеты в Болгарию, Германию и Грецию
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Названы сроки строительства новых линий метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 09 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
08 июня 2021 17:48  [41] ВТБ и ВТБ Лизинг строят автоэкосистему на открытых принципах
08 июня 2021 14:53  [126] "Ростелеком" запустил "Мониторинг транспорта", позволяющий отслеживать состояние автопарка
08 июня 2021 13:01  [243] Завод по переработке масличных культур появится в Нижегородской области
08 июня 2021 12:45  [177] "Перспективы развития автомобильного рынка в России достаточно серьезные", - автоэксперты
08 июня 2021 12:21  [274] Новый дилерский центр Mitsubishi Motors открылся в Нижнем Новгороде
08 июня 2021 11:03  [160] "ТНС энерго НН" напоминает, как отплатить электроэнергию во время отпуска
08 июня 2021 10:55  [171] "Ростелеком" поможет компаниям проанализировать разговоры с клиентами
07 июня 2021 20:20  [804] ТЦ “Шоколад” в Нижнем Новгороде продали компании из Чувашии за 320 млн рублей
07 июня 2021 19:04  [335] "Нижний Новгород – город, в котором кипит энергия развивающейся промышленности", - Валентина Косырева
07 июня 2021 17:52  [755] Производство каркасных домов наладят в Сормовском районе к 2025 году
Бизнес

ВТБ и ВТБ Лизинг строят автоэкосистему на открытых принципах

08 июня 2021 17:48  [41] Бизнес

Фото: ВТБ

Группа будет приглашать к сотрудничеству надежных партнеров, обладающих большим опытом и серьезной экспертизой. Об этом в ходе сессии ПМЭФ-2021 "Конкурировать нельзя сотрудничать. Где ставить запятую компаниям, создающим бизнес-экосистемы?" рассказал генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер. По его мнению, через три года объемы рынка продаж новых автомобилей онлайн, в том числе в части лизинговых инструментов, догонят традиционные каналы.

"Совместно с банком мы строим автоэкосистему, которая будет предлагать услуги по покупке, продаже и постпродажному обслуживанию автомобилей как физическим, так и юридическим лицам. У ВТБ Лизинг во владении около 60 тысяч автомобилей, и конечно, в группе у нас самая сильная экспертиза по экономическому циклу жизни автомобиля. Поэтому мы принимаем непосредственное участие в разработке этого сервиса. Наша цель - сделать удобный онлайн маркетплейс, где клиент сможет выбрать автомобиль в реальной комплектации и по реальной цене и получить онлайн консультацию по вопросам покупки и организации сделки. Это то, чего сейчас потребитель в большой степени лишен. Отдельные международные и отечественные марки стали предлагать такую услугу, но для того, чтобы выбрать из нескольких брендов, вам надо сходить в разные магазины, и это очень неудобно", - отметил Дмитрий Ивантер.

Автоэкосистема ВТБ относится к гибридному типу. Финансовые услуги, связанные с автомобилем, будут предоставляться в основном группой ВТБ, плюс White Label услуги других финансовых игроков. Сервисная часть, связанная с обслуживанием автомобилей, будет предоставляться партнерами группы.

"Мы не видим необходимости создавать какую-то дополнительную конкуренцию, если есть уже хороший качественный партнерский сервис, который можно добавить в экосистему и тем самым дать клиенту выбор, где обслуживать свой автомобиль. Это совершенно не нужно. Есть большая качественная дилерская инфраструктура, которая много лет строила этот бизнес, и они отлично справятся с сервисом гораздо лучше, чем если группа ВТБ сама вдруг начнет это делать. Мы считаем, что клиенты будут довольны тем, что у них есть выбор. Если в отношении обслуживания авто, например, шиномонтажа ему предложить только одну возможность, это ограничит клиента и сделает услугу неудобной", - считает Дмитрий Ивантер.

ВТБ и ВТБ Лизинг планируют запустить маркетплейс по покупке и продаже автомобилей, на которой в том числе будут доступны и услуги лизинга. Цель создаваемой экосистемы - создать новый позитивный клиентский опыт по покупке, владению и продаже автомобиля. Приобретая автомобиль, потребители смогут профинансировать его при помощи собственных денег, используя транзакционный сервис, взять автокредит или оформить подписку. Для бизнеса будет доступен финансовый лизинг. Все эти услуги будут находиться в одном месте, пользоваться ими будет удобно и быстро.

По оценке McKinsey, к 2025 году 30% мирового ВВП будут формировать экосистемы. Для лизинговых компаний участие в банковских экосистемах – это возможность доступа к розничным клиентам финансовой группы. Опыт развития мировой индустрии лизинга во многом сфокусирован на услугах для людей, тогда как в России по итогам 2020 года - это только 1% рынка. В настоящее время ВТБ Лизинг и другие компании начали тестировать инновационный сервис подписки как форму операционного лизинга автомобилей для личного пользования. Для российского рынка лизинга это будет первый выход на массовую работу с физическими лицами.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки бизнес Финансы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Уфанет
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph