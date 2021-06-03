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Экономика

Публичные слушания по исполнению бюджета Нижегородской области за минувший год состоятся 22 июня

09 июня 2021 09:08  [40] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Публичные слушания по исполнению бюджета Нижегородской области за минувший год состоятся 22 июня. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, слушания по проекту закона Нижегородской области "Об исполнении областного бюджета за 2020 год" состоятся в 11:00 в заочной форме.

Учитывая текущую эпидемиологическую обстановку, принято решение провести слушания в онлайн-режиме на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области". Трансляция будет доступна в разделе "Публичные слушания". На портале также можно ознакомиться с проектом регионального закона "Об исполнении областного бюджета за 2020 год".

Для участия в слушаниях необходимо зарегистрироваться на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области", в разделе "Публичные слушания" до 8:00 22 июня.

Зарегистрированные участники смогут указать замечания и предложения по поводу проекта отчета об исполнении областного бюджета, начиная с момента регистрации и до конца дня 22 июня 2021 года.

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Теги:
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