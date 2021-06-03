Медучреждения Нижегородской области тщательно проверят после ЧП в Рязани Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Медучреждения Нижегородской области тщательно проверят после ЧП в Рязани. Об этом министр здравоохранения, замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов написал в своем аккаунте в Instagram.

"Дал поручение главным врачам больниц Нижегородской области тщательно проверить системы жизнеобеспечения учреждений", - написал он.

Глава минздрава региона также выразил свои соболезнования семьям погибших на пожаре в рязанской больнице.

"Предложили нашим коллегам помощь в лечении тяжелых пациентов, в том числе ожоговых", - добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что в результате пожара в реанимации клинической больницы имени Н. А. Семашко в Рязани погибли три человека. СК по данному факту возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, пожар начался с аппарата ИВЛ, где находился очаг пожара, но ему предшествовала вспышка.