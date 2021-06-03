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Общество

Ритуальная служба запустила в Нижнем Новгороде социальную кампанию против "черных агентов"

09 июня 2021 10:30  [56] Общество

Ритуальная служба "Ритуал.ру" Олега Шелягова запустила в Нижнем Новгороде социальную кампанию, направленную на борьбу с "черными агентами". Об этом сообщили в организации.

В "Ритуал.ру" отметили, что в Нижнем Новгороде участились скандалы, связанные с работой ритуальных агентов. В частности, нередко недобросовестные агенты покупают у медиков и правоохранительных органов информацию об умерших нижегородцах. После этого они звонят их близким родственникам и предлагают свои услуги.

При этом они, зачастую, обманывают своих клиентов, находящихся в состоянии стресса. Среди типичных схем обмана жителей: манипуляции с ценами, недобросовестная реклама, перепродажа уже использованных ритуальных товаров с кладбищ.

"Мы работаем по всей России, хорошо знаем, как и где действуют черные ритуальные агенты и как они обманывают людей. Из Нижнего Новгорода и региона в последние годы приходят особенно тревожные новости - скандал за скандалом, которые потрясают даже нас – ведущую похоронную компанию России, не раз пресекавшую деятельность черных агентов и их махинации. Поэтому мы решили запустить образовательную кампанию и рассказать нижегородцам, что нельзя вестись на манипуляции и уловки таких "агентов"", - сказал Олег Шелягов.

Социальная кампания призвана донести до нижегородцев информацию о работе ритуальных агентств. Так, например, по законодательству агенты не имеют право звонить первыми, как это делают мошенники. Получить услуги проверенных и надежных агентов можно только связавшись с ними самостоятельно.

"Обман "черных агентов" во многом напоминает проблему телефонного мошенничества в стране, но ритуальное мошенничество – вдвойне подлое, так как в этом случае злоумышленники пользуются горем людей, которые в таких ситуациях особо беззащитны", - добавил руководитель "Ритуал.ру".

По мнению компании, в момент потери близкого человека люди должны выбирать услуги, чтобы обеспечить его достойное погребение, а не бороться с навязчивостью "черных агентов".

Для повышения грамотности населения компания "Ритуал.ру" запустила имиджевые видеоролики, которые должны научить людей не доверяться "черным ритуальным агентам".

Эти видео на сайте YouTube уже набрали более 1 млн просмотров.

"Хочется верить, что после этой кампании что-то изменится в головах, а самое главное – в сердцах людей, живущих в нашем городе. Ведь каждый имеет право не только на приличную жизнь, но и на достойный и уважительный уход после", - заявил Олег Шелягов.

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