Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
Названы сроки строительства новых линий метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 09 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
09 июня 2021 12:15  [52] ПФО стал лидером по количеству голосов за объекты благоустройства
09 июня 2021 12:11  [48] Еще 19 нижегородцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки
09 июня 2021 11:37  [80] Ради сохранения популяции сов в Богородском районе отложили рубку деревьев
09 июня 2021 11:20  [137] Кипр рассчитывает на возобновление регулярных рейсов с Россией в ближайшее время
09 июня 2021 10:30  [136] Ритуальная служба запустила в Нижнем Новгороде социальную кампанию против "черных агентов"
09 июня 2021 09:51  [232] Медучреждения Нижегородской области тщательно проверят после ЧП в Рязани
09 июня 2021 09:39  [110] "Т Плюс" реконструирует тепловую магистраль по улице Петрищева в Дзержинске
09 июня 2021 08:48  [138] Сумма долга жителей Дзержинска и Кстова за отопление составила 165 млн рублей
08 июня 2021 18:39  [268] Лучшие волонтерские команды онлайн-движения "МЫ" получили гранты до 50 тысяч рублей
08 июня 2021 17:33  [331] Бенгальскую тигрицу привезли в нижегородский зоопарк
Общество

Кипр рассчитывает на возобновление регулярных рейсов с Россией в ближайшее время

09 июня 2021 11:20  [137] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Кипр рассчитывает на возобновление регулярных рейсов с Россией в ближайшее время. Об этом министр туризма Кипра Саввас Пердиос заявил в ходе пресс-конференции в Москве.

По его словам, с 1 апреля остров открыт для туристов. При этом в настоящее время эпидемиологическая ситуация на Кипре оценивается как одна из лучших в Евросоюзе.

Вся туристическая инфраструктура на Кипре (отели, рестораны, музеи, парки, магазины) функционирует в обычном режиме. А с 10 июня на острове откроются и клубы.

Так как Кипр признал российскую вакцину "Спутник V", прибывающим на курорты россиянам не нужно будет проходить карантин, а достаточно лишь показать справку о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус.

"Я полагаю, что Кипр – одна из тех стран, которые в первую очередь рассмотрены для открытия авиасообщения с российской стороны. Надеемся, что в ближайшие две недели этот вопрос будет решен", – резюмировал Саввас Пердиос.

Ранее сообщалось, что Росавиация выдала допуски на полеты из Нижнего Новгорода на Кипр.

Авиаперевозчики "Россия", "Аэрофлот" получили разрешение летать в Пафос и обратно 7 раз в неделю. А авиакомпания "Сибирь" сможет летать в Ларнаку три раза в неделю, а авиакомпания "Red Wings" - четыре раза в неделю. "Azur Air" сможет перевозить туристов в Ларнаку два раза в неделю. А "Аэрофлот" сможет совершать полеты в этот город 7 раз в неделю.

Между тем, это не означает, что скоро компании начнут выполнять эти рейсы. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиаперевозки Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Уфанет
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph