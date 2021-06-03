Кипр рассчитывает на возобновление регулярных рейсов с Россией в ближайшее время Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Кипр рассчитывает на возобновление регулярных рейсов с Россией в ближайшее время. Об этом министр туризма Кипра Саввас Пердиос заявил в ходе пресс-конференции в Москве.

По его словам, с 1 апреля остров открыт для туристов. При этом в настоящее время эпидемиологическая ситуация на Кипре оценивается как одна из лучших в Евросоюзе.

Вся туристическая инфраструктура на Кипре (отели, рестораны, музеи, парки, магазины) функционирует в обычном режиме. А с 10 июня на острове откроются и клубы.

Так как Кипр признал российскую вакцину "Спутник V", прибывающим на курорты россиянам не нужно будет проходить карантин, а достаточно лишь показать справку о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус.

"Я полагаю, что Кипр – одна из тех стран, которые в первую очередь рассмотрены для открытия авиасообщения с российской стороны. Надеемся, что в ближайшие две недели этот вопрос будет решен", – резюмировал Саввас Пердиос.

Ранее сообщалось, что Росавиация выдала допуски на полеты из Нижнего Новгорода на Кипр.

Авиаперевозчики "Россия", "Аэрофлот" получили разрешение летать в Пафос и обратно 7 раз в неделю. А авиакомпания "Сибирь" сможет летать в Ларнаку три раза в неделю, а авиакомпания "Red Wings" - четыре раза в неделю. "Azur Air" сможет перевозить туристов в Ларнаку два раза в неделю. А "Аэрофлот" сможет совершать полеты в этот город 7 раз в неделю.

Между тем, это не означает, что скоро компании начнут выполнять эти рейсы. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.