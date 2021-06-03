Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
Названы сроки строительства новых линий метро
Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 09 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
09 июня 2021 12:29  [12] Росприроднадзор проводит проверку Балахнинского полигона ТКО
09 июня 2021 12:15  [54] ПФО стал лидером по количеству голосов за объекты благоустройства
09 июня 2021 12:11  [49] Еще 19 нижегородцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки
09 июня 2021 11:37  [83] Ради сохранения популяции сов в Богородском районе отложили рубку деревьев
09 июня 2021 11:20  [140] Кипр рассчитывает на возобновление регулярных рейсов с Россией в ближайшее время
09 июня 2021 10:30  [138] Ритуальная служба запустила в Нижнем Новгороде социальную кампанию против "черных агентов"
09 июня 2021 09:51  [233] Медучреждения Нижегородской области тщательно проверят после ЧП в Рязани
09 июня 2021 09:39  [110] "Т Плюс" реконструирует тепловую магистраль по улице Петрищева в Дзержинске
09 июня 2021 08:48  [140] Сумма долга жителей Дзержинска и Кстова за отопление составила 165 млн рублей
08 июня 2021 18:39  [268] Лучшие волонтерские команды онлайн-движения "МЫ" получили гранты до 50 тысяч рублей
Общество

ПФО стал лидером по количеству голосов за объекты благоустройства

09 июня 2021 12:15  [54] Общество

Фото: с сайта онлайн-платформы

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Приволжский федеральный округ стал лидером по количеству голосов за объекты благоустройства, отданных на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru Минстроя России и АНО "Диалог Регионы". Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров в ходе пресс-конференции ТАСС 9 июня 2021 года.

По информации Максима Егорова, всего в России проголосовало 9 млн 678 тысяч человек. Из них 2,2 млн голосов было отдано жителями Приволжского федерального округа. При этом Центральный федеральный округ, где проживают почти 30% населения страны, оказался вторым по числу голосов - 1,7 млн.

"Голосовать имеют право граждане России старше 14 лет - это практически 89 млн человек. Проголосовало больше 10% от имеющих право голоса. Это действительно хороший показатель", - сказал он.

Генеральный директор АНО "Диалог Регионы" Алексей Гореславский добавил, что в голосовании активно включились жители 84 регионов, 1463 муниципалитета.

"Это действительно много. На сайте было представлено 5877 объектов. При этом уникальных посетителей — почти 20 млн, из них 9,7 проголосовали. То есть каждый второй дошел до голосования и осуществил этот процесс. Это очень высокий показатель конверсии. Всего просмотров по сайту было порядка 50 млн просмотров", - сообщил он.

Голосование проходило с 26 апреля по 30 мая в рамках федерального проекта "ФКГС" нацпроекта "Жилье и городская среда" на платформе, разработанной на основе нижегородского портала "Голос За".

"Отдельное спасибо хотелось выразить губернатору Нижегородской области Глебу Никитину. Они отдали нам ее бесплатно", - рассказал Максим Егоров.

"Оригинальная идея родом из Нижнего Новгорода. Мы всегда готовы масштабировать качественные региональные решения", - заявил, в свою очередь. Алексей Гореславский.

В пресс-конференции также участвовал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. Он отметил, что в этом году жители Нижегородской области получили возможность проголосовать за объекты, которые будут благоустраиваться в 2022 году, сразу на двух платформах: za.gorodsreda.ru и "Голос За". В результате жители 19 городов и поселков численностью жителей свыше 20 тысяч человек смогли выбрать территории для благоустройства. На голосование было предложено 133 общественных пространства. В нем приняли участие более 182 тысяч жителей.

"Уверен, что федеральная платформа и нижегородский портал — это эффективная практика вовлечения жителей в процесс благоустройства. Эта технология дает возможность не только проголосовать за объект, но и потом наблюдать за ходом реализации проекта. Участвовавшие в голосовании жители с удовольствием потом принимают участие в открытии. Жители чувствуют, что непосредственно они являются участниками проектов, которые мы совместно реализуем", - сказал Андрей Гнеушев.

Он добавил, что количество желающих принять участие в голосовании с каждым годом увеличивается. При этом он рассказал, что, исходя из проведенных опросов, жителям проще голосовать онлайн. Для тех жителей, кто не может этого сделать, в регионе в этом году работало 120 пунктов голосования, где волонтеры помогали жителям выразить свое мнение на сайте.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Технологии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Уфанет
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph