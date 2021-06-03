ПФО стал лидером по количеству голосов за объекты благоустройства Общество

Фото: с сайта онлайн-платформы

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Приволжский федеральный округ стал лидером по количеству голосов за объекты благоустройства, отданных на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru Минстроя России и АНО "Диалог Регионы". Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров в ходе пресс-конференции ТАСС 9 июня 2021 года.

По информации Максима Егорова, всего в России проголосовало 9 млн 678 тысяч человек. Из них 2,2 млн голосов было отдано жителями Приволжского федерального округа. При этом Центральный федеральный округ, где проживают почти 30% населения страны, оказался вторым по числу голосов - 1,7 млн.

"Голосовать имеют право граждане России старше 14 лет - это практически 89 млн человек. Проголосовало больше 10% от имеющих право голоса. Это действительно хороший показатель", - сказал он.

Генеральный директор АНО "Диалог Регионы" Алексей Гореславский добавил, что в голосовании активно включились жители 84 регионов, 1463 муниципалитета.

"Это действительно много. На сайте было представлено 5877 объектов. При этом уникальных посетителей — почти 20 млн, из них 9,7 проголосовали. То есть каждый второй дошел до голосования и осуществил этот процесс. Это очень высокий показатель конверсии. Всего просмотров по сайту было порядка 50 млн просмотров", - сообщил он.

Голосование проходило с 26 апреля по 30 мая в рамках федерального проекта "ФКГС" нацпроекта "Жилье и городская среда" на платформе, разработанной на основе нижегородского портала "Голос За".

"Отдельное спасибо хотелось выразить губернатору Нижегородской области Глебу Никитину. Они отдали нам ее бесплатно", - рассказал Максим Егоров.

"Оригинальная идея родом из Нижнего Новгорода. Мы всегда готовы масштабировать качественные региональные решения", - заявил, в свою очередь. Алексей Гореславский.

В пресс-конференции также участвовал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. Он отметил, что в этом году жители Нижегородской области получили возможность проголосовать за объекты, которые будут благоустраиваться в 2022 году, сразу на двух платформах: za.gorodsreda.ru и "Голос За". В результате жители 19 городов и поселков численностью жителей свыше 20 тысяч человек смогли выбрать территории для благоустройства. На голосование было предложено 133 общественных пространства. В нем приняли участие более 182 тысяч жителей.

"Уверен, что федеральная платформа и нижегородский портал — это эффективная практика вовлечения жителей в процесс благоустройства. Эта технология дает возможность не только проголосовать за объект, но и потом наблюдать за ходом реализации проекта. Участвовавшие в голосовании жители с удовольствием потом принимают участие в открытии. Жители чувствуют, что непосредственно они являются участниками проектов, которые мы совместно реализуем", - сказал Андрей Гнеушев.

Он добавил, что количество желающих принять участие в голосовании с каждым годом увеличивается. При этом он рассказал, что, исходя из проведенных опросов, жителям проще голосовать онлайн. Для тех жителей, кто не может этого сделать, в регионе в этом году работало 120 пунктов голосования, где волонтеры помогали жителям выразить свое мнение на сайте.