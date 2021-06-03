Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
Названы сроки строительства новых линий метро
Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 09 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
09 июня 2021 13:40  [2] Публичные слушания по изменению схемы теплоснабжения пройдут в Нижнем Новгороде 16 июня
09 июня 2021 13:31  [31] Полукопченая колбаса нижегородского производителя содержит антибиотики
09 июня 2021 13:20  [46] Модернизация звездного зала начинается в Нижегородском планетарии
09 июня 2021 13:02  [64] Лишь чуть более половины земель лесного фонда в Нижегородской области поставлены на кадастровый учет
09 июня 2021 12:29  [91] Росприроднадзор проводит проверку Балахнинского полигона ТКО
09 июня 2021 12:15  [102] ПФО стал лидером по количеству голосов за объекты благоустройства
09 июня 2021 12:11  [111] Еще 19 нижегородцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки
09 июня 2021 11:37  [117] Ради сохранения популяции сов в Богородском районе отложили рубку деревьев
09 июня 2021 11:20  [181] Кипр рассчитывает на возобновление регулярных рейсов с Россией в ближайшее время
09 июня 2021 10:30  [171] Ритуальная служба запустила в Нижнем Новгороде социальную кампанию против "черных агентов"
Общество

Публичные слушания по изменению схемы теплоснабжения пройдут в Нижнем Новгороде 16 июня

09 июня 2021 13:40  [2] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Публичные слушания по изменению схемы теплоснабжения города пройдут в Нижнем Новгороде 16 июня 2021 года. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации Нижнего Новгорода. 

На слушаниях будет рассмотрен проект актуализации схемы теплоснабжения на перспективу до 2030 года по состоянию на 2022 год.

Слушания состоятся в 17:00 в Нижегородском кремле - корпус 5 кабинет 326.

Замечания и предложения по проекту актуализации схемы теплоснабжения можно направить до 15 июня по адресу: ул. Пискунова, 47а, или по электронной почте: depqil@admgor.nnov.ru.

Итоговый протокол публичных слушаний будет направлен в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода.

Отметим, что актуализация схемы теплоснабжения предусматривается постановлением правительства России для всех населенных пунктов. 

Напомним, что больше всего жалоб на некачественное отопление в этот сезон было в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Отопительный сезон Публичные слушания
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Уфанет
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph