Публичные слушания по изменению схемы теплоснабжения пройдут в Нижнем Новгороде 16 июня Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Публичные слушания по изменению схемы теплоснабжения города пройдут в Нижнем Новгороде 16 июня 2021 года. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации Нижнего Новгорода.

На слушаниях будет рассмотрен проект актуализации схемы теплоснабжения на перспективу до 2030 года по состоянию на 2022 год.

Слушания состоятся в 17:00 в Нижегородском кремле - корпус 5 кабинет 326.

Замечания и предложения по проекту актуализации схемы теплоснабжения можно направить до 15 июня по адресу: ул. Пискунова, 47а, или по электронной почте: depqil@admgor.nnov.ru.

Итоговый протокол публичных слушаний будет направлен в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода.

Отметим, что актуализация схемы теплоснабжения предусматривается постановлением правительства России для всех населенных пунктов.

Напомним, что больше всего жалоб на некачественное отопление в этот сезон было в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.