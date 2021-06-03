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Общество

Дополнительные общественные туалеты появятся в нижегородском Кремле

09 июня 2021 15:54  [126] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дополнительные общественные туалеты появятся в нижегородском Кремле. Об этом пишет pravda-nn.ru со ссылкой на замгубернатора Нижегородской области Андрея Бетина.

По его словам, сейчас в Кремле расположен лишь один туалет. А ежегодно территорию Кремля посещает около 1 млн человек. При этом в год 800-летия столицы ПФО город посетят около 3 млн туристов.

Для удобства всех посетителей было принято решение увеличить количество общественных туалетов.

"После завершения благоустройства и реставрации здесь появятся как минимум четыре локации с санузлами в разных частях. Все туалеты будут очень удобными, комфортными для детей и родителей", — сказал замгубернатора.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода продает право заключения договоров аренды общественного туалета на Б.Покровской.

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Теги:
Благоустройство Кремль
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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