Дополнительные общественные туалеты появятся в нижегородском Кремле Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дополнительные общественные туалеты появятся в нижегородском Кремле. Об этом пишет pravda-nn.ru со ссылкой на замгубернатора Нижегородской области Андрея Бетина.

По его словам, сейчас в Кремле расположен лишь один туалет. А ежегодно территорию Кремля посещает около 1 млн человек. При этом в год 800-летия столицы ПФО город посетят около 3 млн туристов.

Для удобства всех посетителей было принято решение увеличить количество общественных туалетов.

"После завершения благоустройства и реставрации здесь появятся как минимум четыре локации с санузлами в разных частях. Все туалеты будут очень удобными, комфортными для детей и родителей", — сказал замгубернатора.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода продает право заключения договоров аренды общественного туалета на Б.Покровской.