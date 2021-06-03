Движение транспорта на пересечении улиц Куйбышева и Народная ограничат до 13 июня Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта на пересечении улиц Куйбышева и Народная ограничат до 13 июня. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, движение транспорта на участке будет прекращено в связи с ремонтом трамвайных путей с 22:00 11 июня до 20:00 13 июня.

Кроме этого, планируется внести изменения в муниципальные маршруты регулярных перевозок. Трамвайные маршруты 6, 7 будут следовать от Московского вокзала до Трамвайного депо № 2 в оба направления и по Сормовскому кольцу в оба направления.

Автобусный маршрут А-92 в направлении микрорайона Бурнаковский проследует по Сормовскому шоссе, улице Коммунальной, улице Бурнаковской до остановки "Улица Бурнаковская"; в направлении микрорайона Цветы – от остановки "Улица Бурнаковская" по улице Бурнаковской, с разворотом на улице Акмолинской, по улице Бурнаковской, улице Коммунальной, Сормовскому шоссе.