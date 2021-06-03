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Общество

Стартовало обучение в рамках проекта "Содействие занятости" в Нижегородской области

09 июня 2021 16:26  [69] Общество

Стартовало обучение в рамках федерального проекта "Содействие занятости" в Нижегородской области. Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения региона.

Согласно информации, проект реализуется на базе ведущих образовательных учреждений. Среди них - ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, Нижегородский государственный инженерно-экономический университет, Нижегородский индустриальный колледж, Нижегородский институт управления - филиал РАНХиГС и др.

На сегодняшний день подано более 500 заявок на обучение, а 85 человек уже приступили к занятиям по таким компетенциям, как парикмахерское искусство, кондитерское дело, поварское дело, дошкольное воспитание. В случае успешной итоговой аттестации слушатели получат документ о присвоении соответствующей квалификации.

До конца 2021 года в рамках проекта планируется обучить почти 3 000 жителей Нижегородской области. Программы образовательных учреждений разработаны с учетом требований и пожеланий работодателей региона, а это значит, что нижегородцы, успешно завершившие обучение в рамках федерального проекта, будут востребованы на рынке труда.

Напомним, что в 2021 году национальный проект "Демография" претерпел изменения в части занятости населения. Новый федеральный проект в составе нацпроекта - "Содействие занятости" - значительно расширил возможности для получения востребованной профессии. Теперь участниками обучения могут стать: граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных; лица в возрасте 50-ти лет и старше; лица предпенсионного возраста; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет; женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста.

Для того чтобы овладеть новыми умениями и навыками, отвечающими потребностям работодателей, достаточно оставить заявку на обучение на сайте "Работа в России".

Совместно с управлением по труду и занятости населения Нижегородской области и образовательными организациями региона федеральные операторы проанализировали ситуацию на рынке труда и сформировали более 200 востребованных направлений подготовки специалистов. Среди предложенных компетенций - строительные работы, бытовое обслуживание, ремонт и обслуживание автомобилей, бухгалтерский учет и анализ, информационная безопасность, дизайн, реклама, государственное и муниципальное управление и другие.

Нацпроект "Демография" утвержден в рамках указа президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Он включает пять федеральных проектов: "Помощь семьям при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Здоровье нации" и "Спорт - норма жизни". Среди целей нацпроекта – сохранение населения, здоровье и благополучие людей, обеспечение устойчивого роста численности населения, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

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Теги:
Занятость и безработица
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