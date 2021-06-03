Грозы и град ожидаются в Нижегородской области в ближайшие три часа Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Грозы и град ожидаются в Нижегородской области в ближайшие три часа. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

"В ближайшие 1-3 часа 9 июня 2021 года местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидаются грозы, ливни, град с сохранением в первую половину ночи 10 июня", - говорится в сообщении.

В этой связи возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества ДТП, затруднениями в работе всех видов транспорта, локальными подтоплениями, полеганием сельхозкультур (источник – сильный дождь, град). Также возможна активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.