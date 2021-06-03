Названы сроки строительства новых линий метро
Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 10 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
10 июня 2021 09:43  [36] Команда специалистов "Т Плюс" из Нижнего Новгорода стала победителем "CASE-IN"
10 июня 2021 08:56  [106] Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" проводит информкампанию "Переходи в онлайн"
10 июня 2021 08:32  [178] Три новых штамма коронавируса уже циркулируют в Нижегородской области
09 июня 2021 19:28  [281] Глеб Никитин обсудил с президентами ОСИГ и World Media and Events Limited развитие нижегородского турпотенциала
09 июня 2021 19:20  [311] Глеб Никитин и Константин Тимофеев обсудили судьбу нижегородских ЖК "Солнечный" и "Гелиос"
09 июня 2021 18:30  [346] После нареканий Юрия Шалабаева собственники зданий на Нижневолжской набережной активизировали благоустройство
09 июня 2021 18:06  [304] Детская площадка появится в Нижегородском кремле
09 июня 2021 17:58  [2402] Грозы и град ожидаются в Нижегородской области в ближайшие три часа
09 июня 2021 17:55  [404] "Валдай" начнет курсировать из Нижнего Новгорода в Макарьево и к Шуховской башне 12 июня
09 июня 2021 17:35  [23337] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Часть 2 - обновлено 9 июня)
Общество

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" проводит информкампанию "Переходи в онлайн"

10 июня 2021 08:56  [106] Общество

Фото: пресс-служба компании

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" проводит информкампанию "Переходи в онлайн". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, компания совместно с ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) проводит в Дзержинске и Кстове информационную кампанию "Переходи в онлайн". Клиентам, которые приходят в офисы компаний, вручают памятки о правилах регистрации на сайте и предлагают помощь в создании аккаунта.

Не выходя из дома и в любое время суток, в личном кабинете клиенты компании могут оплачивать квитанции за отопление и горячую воду без комиссии, в том числе задолженность за эти услуги, отслеживать историю платежей. С помощью сервиса можно передавать показания счетчиков и отслеживать их, задавать вопросы специалистам компании. В разделе "Баланс ЛС" клиент может контролировать состояние своего лицевого счета.

Если лицевых счетов несколько, то можно открыть один личный кабинет, где будут доступны все данные. При необходимости, можно добавить и лицевой счет близкого человека.

Дистанционный сервис на сайте компании работает круглосуточно. Личный кабинет на сегодня лучший способ решения вопросов онлайн. Для использования сервиса достаточно пройти простую процедуру регистрации, подтвердив email.

Консультацию специалистов также можно получить в офисах компаний и по телефону контакт-центра: 8 800 100 75 30 (звонок бесплатный).

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Т Плюс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Уфанет
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph