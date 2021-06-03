Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" проводит информкампанию "Переходи в онлайн" Общество

Фото: пресс-служба компании

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" проводит информкампанию "Переходи в онлайн". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, компания совместно с ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) проводит в Дзержинске и Кстове информационную кампанию "Переходи в онлайн". Клиентам, которые приходят в офисы компаний, вручают памятки о правилах регистрации на сайте и предлагают помощь в создании аккаунта.

Не выходя из дома и в любое время суток, в личном кабинете клиенты компании могут оплачивать квитанции за отопление и горячую воду без комиссии, в том числе задолженность за эти услуги, отслеживать историю платежей. С помощью сервиса можно передавать показания счетчиков и отслеживать их, задавать вопросы специалистам компании. В разделе "Баланс ЛС" клиент может контролировать состояние своего лицевого счета.

Если лицевых счетов несколько, то можно открыть один личный кабинет, где будут доступны все данные. При необходимости, можно добавить и лицевой счет близкого человека.

Дистанционный сервис на сайте компании работает круглосуточно. Личный кабинет на сегодня лучший способ решения вопросов онлайн. Для использования сервиса достаточно пройти простую процедуру регистрации, подтвердив email.

Консультацию специалистов также можно получить в офисах компаний и по телефону контакт-центра: 8 800 100 75 30 (звонок бесплатный).