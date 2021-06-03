Более половины жителей ПФО поддерживают продление госпрограммы льготной ипотеки на год Бизнес

Более половины жителей ПФО поддерживают продление госпрограммы льготной ипотеки на год. Таковы результаты опроса, проведенного банком "Открытие" в период с 5 по 8 июня.

Согласно информации, 54% опрошенных жителей Приволжья поддержали продление на год госпрограммы льготной ипотеки. При этом 64% респондентов уверены, что ставки по ипотеке во второй половине 2021 года в той или иной степени вырастут.

1 июля истекает срок госпрограммы льготной ипотеки для новостроек, запущенной в апреле 2020 года в качестве меры поддержки рынка жилья во время пика коронакризиса. Ее решено продлить еще на год, до июля 2022 года. При этом ставка увеличится с 6,5% до 7%, а предельная сумма такого кредита уменьшится до 3 млн рублей для всех регионов страны.

Больше половины респондентов ПФО считают решение о продлении госпрограммы льготной ипотеки правильным, поскольку она снижает ставки по жилищным кредитам и делает жилье более доступным. Наибольший процент сторонников продления этой программы - в Петербурге и Ленинградской области (63%), наименьший - на Дальнем Востоке и в Сибири (по 48%), а также в Московском регионе (49%).

17% считают, что программу надо было сворачивать, поскольку из-за нее растут цены на жилье. 29% опрошенных жителей округа ничего не знают об этой программе.

Всего 13% респондентов ПФО считают, что в случае отмены госпрограммы льготной ипотеки цены на жилье начали бы снижаться. 31% полагают, что цены на жилье все равно продолжали бы расти. По мнению 20% опрошенных, после отмены льготной ипотеки цены на квартиры остались бы на текущем уровне. 35% затруднились оценить динамику цен в случае прекращения госпрограммы.

Почти две третьих жителей Приволжья уверены, что ставки по ипотеке во второй половине 2021 года будут расти. При этом 38% полагают, что этот рост будет незначительным, в пределах 1-2 процентных пункта, тогда как 26% опрошенных ожидают роста ставок на 5 процентных пунктов и более. 3% опрошенных считают, что ставки по ипотеке до конца года останутся на текущем уровне, и только 1% - прогнозируют их снижение.

54% жителей округа считают справедливыми ставки по ипотечным кредитам в пределах 1-5%, то есть даже ниже, чем в госпрограмме льготной ипотеки. 29% респондентов вообще считают, что ставки по ипотеке не должны превышать 1%. По мнению 5%, справедливые ставки по ипотечным кредитам находятся в диапазоне 5-7%, лишь 2% согласны на ставки 7-9%.