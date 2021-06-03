Доходы бюджета Нижегородской области будут увеличены более чем на 1 млрд рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" – Татьяна Соловьева

Заседание комитета по бюджету и налогам состоялось 10 июня в Законодательном Собрании. Депутаты обсудили проект изменений в закон "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", внесенный губернатором.

В соответствии с предлагаемыми изменениями более чем на 1 млрд рублей будут увеличены налоговые и неналоговые доходы областного бюджета на 2021 год. Так, на 351 млн рублей будут увеличены поступления налогов, взимаемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 148,7 млн рублей – налогов на имущество организаций, на 524 млн рублей – поступления от государственных унитарных предприятий в связи с получением за 2020 год прибыли в объеме более запланированного.

На оказание финансовой поддержки промышленным организациям региона в виде льготных займов некоммерческая организация "Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций" направит 130 млн рублей. При этом займы будут предоставлены и с привлечением средств Федерального фонда промышленности (30% - региональный фонд, 70% - федеральный фонд). Поддержку получат не менее 10 промпредприятий области.

"Мы вновь выделяем дополнительные средства на нужды системы здравоохранения. 600 млн будут направлены на обеспечение лекарственными препаратами льготников, около 48 млн рублей – на приобретение электрокардиографов с системой передачи данных на отдаленный кардиопульт. Это часть реализации проекта по созданию центра расшифровки электрокардиограмм для снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе. Внедрение такой системы позволит разгрузить врачей в больницах и повысит качество анализа данных", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Ещё одна актуальная статья расходов - поддержка бизнеса. В этот раз мы связали ее с подготовкой к юбилею Нижнего Новгорода", - отметил глава региона.

Так, 89 млн рублей будет направлено на благоустройство территории Нижегородского кремля, ремонт стен кремля, благоустройство Кремлевского бульвара, противооползневые мероприятия и комплексное благоустройство территории вдоль мемориала "Вечный огонь". Средства выделены в связи с дополнительным объемом работ.

15 млн рублей заложено на региональную субсидию для компаний и граждан, которые занимаются сохранением объектов культурного наследия на исторических территориях "Старый Нижний Новгород" и "Старое Канавино".

Председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам Александр Шаронов рассказал, что в Нижегородской области увеличились фактические налоговые поступления.

"Восстановление экономики идет по более оптимистичному сценарию, чем прогнозировалось ранее, появляются дополнительные доходы. Мы увеличиваем расходы областного бюджета на 1,6 млрд. рублей, значительная часть из которых направляется на обеспечение льготников лекарствами. Кроме того, в Нижнем Новгороде сейчас идет масштабная реконструкция. Большой объем работ проводится в Нижегородском кремле – идет укрепление склонов, стен и башен кремля. Требуется уточнение фактических расходов. Такие серьезные работы не проводились несколько десятилетий", - сказал парламентарий.

С учетом предлагаемых изменений основные параметры областного бюджета составят:

- доходы: 207 млрд рублей (увеличены более чем на 1 млрд рублей);

- расходы: 231 млрд рублей (увеличены более чем на 1,6 млрд рублей);

- дефицит: -24 млрд рублей (увеличен на сумму около 600 млн рублей).

Проект изменений в закон "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" рекомендован к принятию в двух чтения на заседании Законодательного Собрания 17 июня.

Ранее сообщалось, что правительство области планирует дополнительно выделить 100 млн рублей на льготное кредитование малого и среднего предпринимательства, участвующего в организации праздничных мероприятий в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Представители бизнеса смогут получить льготные кредиты до 5 млн рублей по ставке 1% годовых.