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Общество

"У каждого из нас своя Россия", - Евгений Люлин

12 июня 2021 09:24  [1] Общество
Евгений Люлин

Евгений Люлин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с днем России.

"12 июня мы отмечаем один из главных государственных праздников, который для нас является символом любви к Родине. У каждого из нас своя Россия, для кого-то это бесчисленные реки, величественные горы и бескрайние поля, для кого-то – кипящая жизнь мегаполисов, но все-таки она одна для всех", - отмечается в поздравительной речи председателя Заксо.

"Мы все граждане Великой страны с яркой и богатой историей, уникальным культурным наследием, вековыми традициями и большими достижениями. Только в наших руках сохранить наследие прошлого, которое объединяет наш многонациональный народ, сделать Россию еще сильнее", - говорится в поздравлении Евгения Люлина.

"Нижегородцы вносят большой вклад в развитие Отечества. Мы принимаем участие в масштабных национальных проектах, добиваемся значительных результатов в различных сферах деятельности, реализуем творческий, духовный и интеллектуальный потенциал жителей, ведь будущее страны складывается совместными усилиями", - резюмировал он.

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Теги:
Евгений Люлин Праздники
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