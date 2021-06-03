"12 июня символизирует единение всего российского народа", - Игорь Комаров Общество

Игорь Комаров Фото: пресс-служба полномочного представителя президента в ПФО

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров направил поздравление с днем России.

"12 июня – особая дата в новейшей истории нашего Отечества. Она символизирует единение всего российского народа. Мы гордимся многовековой историей нашей Родины, великими победами, уникальными традициями, людьми, которые во все времена, не жалея сил, трудились, развивали страну и защищали ее", - сказал он.

"Время идет вперед, мы живем в мире цифровых технологий, и при этом по-прежнему, как это и было на протяжении более 11 веков, только от нас, от наших единых стремлений и общей ежедневной работы, зависит настоящее и будущее нашего округа и всей страны. Только вместе мы добиваемся высоких результатов", - отмечается в поздравлении Игоря Комарова.

"Поздравлю всех с праздником! Желают вам и вашим близким счастья, благополучия, крепкого здоровья, мира и добра", - резюмировал полпред.