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Общество

Нижегородский метрополитен продлит работу в ночь с 12 на 13 июня

11 июня 2021 11:51  [47] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" Татьяна Соловьева

В Нижнем Новгороде в связи с проведением трансляции футбольного матча на стадионе "Нижний Новгород" будет продлена работа метро. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В частности, поезда будут ходить до 01:00 13 июня. При этом интервал между отправлениями составит 7 минут.

Утром 13 июня метрополитен начнёт перевозку пассажиров с 05:15.

Напомним, на площадке "Спорт Порт" возле стадиона "Нижний Новгород" 12 июня в 20:30 начнёт работу фан-зона, организованная в рамках проведения Чемпионата Европы по футболу/ На тр`х огромных дисплеях - на экране сценического комплекса (8х6 м) и двух светодиодных экранах (6х4 м) - будет транслироваться матч Россия – Бельгия.

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Теги:
Метро Футбол
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