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Общество

Дожди ожидаются в Нижегородской области в праздничные выходные

11 июня 2021 13:15  [54] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Дожди ожидаются в Нижегородской области в праздничные выходные.

По прогнозам синоптиков, в течение дня 11 июня в регионе ожидается малооблачная погода, возможны дожди.

Утром и во второй половине дня 12 июня также ожидаются дожди, но температура воздуха будет достаточно теплой - около +25°. Скорость ветра будет колебаться от 5 до 7 метров в секунду.

К утру 13 июня в Нижегородской области немного похолодает. Утром ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Воздух прогреется до +20°...+23°. При этом и утром и днем в регионе возможны грозы. К вечеру также ожидаются дожди. Порывы ветра усилятся и будут достигать до 10 метров в секунду.

В последний праздничный день, 14 июня в области установится малооблачная, но теплая погода - столбики термометров поднимутся до +26°. Осадков синоптики не прогнозируют. В течение дня возможна гроза.

К началу рабочей недели в Нижегородской области существенно потеплеет. Уже со вторника, 15 июня температура воздуха повысится до +28°. В целом до конца укороченной рабочей недели в регионе будет жаркая погода - до +25°...+29°. Лишь вечерами возможны кратковременные дожди.

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