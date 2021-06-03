Незаконное оружие изъяли полицейские у жителя Семенова Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Житель Семенова подозревается в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

В полицию поступила информация о причастности 65-летнего местного жителя к незаконному хранению огнестрельного оружия и боеприпасов в своем доме. Сотрудники уголовного розыска ОМВД по Семеновскому городскому округу провели осмотр жилища.

В результате оперативники обнаружили четыре единицы гладкоствольного оружия, восемь пистолетов, три автомата, пулемет, около 500 патронов различного калибра, а также взрывчатое вещество. Причем лицензии на хранение этого оружия у мужчины не было.

Все находки были изъяты, после чего выяснилось, что изъятые патроны являются боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию. По оружию назначена баллистическая экспертиза.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение оружия, его основных частей, боеприпасов). По этой статье житель Семенова может лишиться свободы на срок до четырех лет.

Ранее сообщалось, что арсенал огнестрельного оружия изъяли полицейские у жителя Дзержинска. При проведении обыска у задержанного сотрудники полиции обнаружили оружие, его составные части, а также приспособления для переделки оружия кустарным способом.