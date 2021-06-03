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ВТБ: рынок отреагирует на решение ЦБ повышением ставок по вкладам

11 июня 2021 15:02  [2] Бизнес

Фото: ВТБ

ЦБ РФ повысил ключевую ставку на июньском заседании на 50 базисных пунктов, до 5,5%. Регулятор продолжил возврат своей денежно-кредитной политики к нейтральному уровню (ключевая ставка в диапазоне 5-6%). Эту ситуацию прокомментировал начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин.

"В целом, ставки по срочным депозитам имеют положительную корреляцию с динамикой ключевой ставки регулятора. Ожидаем, что в среднем рынок отреагирует на сегодняшнее решение соразмерным изменением ставок по вкладам. При этом часть кредитных организаций уже заранее заложила в свои предложения по депозитам повышение ключевой ставки. Например, ВТБ в июне повысил ставку по депозиту на срок 1,5 года и установил дополнительную надбавку по вкладу на полгода", - рассказал специалист.

Он прогнозирует, что приток в рублевые депозиты на рынке уже по итогам первого полугодия может составить порядка 450-460 млрд рублей – таким образом, портфель рублевых вкладов вырастет за этот период на 2,7-2,8%. Объем привлеченных средств физлиц по итогам года увеличится на 9% (с учетом эскроу-счетов), до 37 трлн рублей.

"Основным драйвером выступят сбережения в рублевом эквиваленте, по валютным сбережениям значительного изменения объема привлеченных средств мы не ожидаем. Сохранение низких ставок по валютным вкладам будет поддерживать тенденцию дедолларизации срочных портфелей, которые потеряют с начала года по июль приблизительно 3,5-3,6%", - добавил Степочкин.

"Традиционно летние месяцы характеризуются низкой деловой активностью на рынке привлечения средств физлиц. Ожидаем, что в этом году ситуация не изменится, и рост расходов населения в отпускной сезон приведет к снижению средств на рублевых счетах на 2,5-2,6%. Увеличение деловой активности на рынке банковских сберегательных продуктов можно прогнозировать начиная с сентября, и в первую очередь осенне-зимняя активность вкладчиков обеспечит рост рынка сбережений по итогам года. Другим немаловажным фактором остается рост рынка инвестиционных инструментов. Даже по сравнению с пиковым 2020 годом, когда граждане особенно оценили преимущества фондового рынка, мы видим, что его популярность со стороны граждан сохраняется", - заключил начальник управления "Сбережения" ВТБ.

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