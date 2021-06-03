Евгений Люлин и Александр Шаронов посетили с рабочим визитом Борский городской округ Общество

Евгений Люлин и Александр Шаронов посетили с рабочим визитом Борский городской округ. Об этом сообщает Законодательное собрание Нижегородской области.

Согласно информации, 11 июня председатель парламента Евгений Люлин и депутат регионального парламента, председатель комитета ЗС НО по бюджету и налогам Александр Шаронов посетили с рабочим визитом г.о.г. Бор.

В ходе поездки они осмотрели ряд социально значимых объектов и образовательную площадку.

В частности, депутаты посетили зону отдыха "Мухинское озеро". С 2018 года реализация проекта по благоустройству объекта производится в три этапа, исходя из возможностей финансирования. На первом этапе были выполнены работы по расчистке и расширению чаши озера, устройству ливневой канализации, укреплению и благоустройству береговой линии, устройству пешеходных дорожек из террасной доски и брусчатки вокруг озера, установке ограждения. Второй этап реализации пришелся на 2019 год.

Были выполнены работы по гидроизоляции озера, прокладке коммуникаций линий освещения, поливочно-подпиточного водопровода, а также работы по благоустройству (устройство пешеходных дорожек, парковочных карманов).

Третий этап реализации проводился в 2020 году и предусматривал завершение благоустройства зоны отдыха "Мухинское озеро".

Выполнены работы по установке детской и спортивной площадок (с резиновым покрытием), озеленение, установка светильников и декоративной подсветки, малых архитектурных форм (лавочки, беседки, урны).

Кроме того, Евгений Люлин осмотрел пляжную зону "Озеро Юрасовское". В 2019 году в рамках программы "Формирование современной городской среды" было проведено благоустройство этого общественного пространства. В соответствии с проектом выполнены работы по строительству пешеходных и велосипедных дорожек, освещения, озеленения, оборудованию пляжной зоны с раздевалками и душевыми, навесов для загорания, волейбольной площадки, обустройству зоны активного отдыха, оборудованной тренажерами и спортивными элементами, детской площадки.

В ходе осмотра данной территории Евгению Люлину показали Вейк-парк, который расположен на берегу озера. Это центр экстремальных водных видов спорта. Спортивный объект оснащают самым современным оборудованием, сделав его местом проведения мировых чемпионатов по вэйкборду.

"Мы посетили несколько точек, где прошло благоустройство. Увидели на деле как реализуются проекты в рамках областных и федеральных программ. В целом, впечатление от сегодняшней поездки весьма позитивное: город Бор живет и развивается", - сказал Александр Шаронов.

Также председатель Заксобрания посетил детский технопарк "Кванториум Бор". Он был открыт в декабре 2020 года. Это был четвертый стационарный детский технопарк в Нижегородской области.

"Кванториум" – это уникальная площадка для дополнительного образования детей и молодежи в сфере инженерных наук.

Обучение здесь проходит по направлениям, которые называются квантумами. Каждый ученик может создать проект по своему направлению. Для этого площадка “Кванториума” оснащена высокотехнологичным оборудованием, а проекты курируют опытные наставники.

"Сегодня посетил Бор и много времени уделил тому, чтобы посмотреть как здесь развиваются общественные пространства. Меня радует, что каждый муниципалитет создает замечательные зоны отдыха. При этом все приближено к месту жительства, а значит не надо никуда добираться. Чем больше таких пространств, тем уютнее город, а значит лучше и комфортнее себя будут чувствовать наши жители. Мы побывали на территории двух озер Мухинском и Юрасовском. Уже в этом году на Юрасовском озере появится новая программа отдыха. Это станет прекрасным развлечением для борчан и жителей области. А около Мухинского озера благоустроена территория, построена великолепная детская площадка. Как мне рассказали, всего несколько лет назад это место было заброшено и была крайне не ухожено. Теперь здесь смогут отдохнуть не только взрослые, но и дети. Еще 7-10 лет назад у нас такого просто не было. Отдельно стояли какие-то лавочки и песочницы, а сегодня мы видим комплексное благоустройство. Еще один объект, который мы посетили - это детский "Кванториум". Замечательное место для ребят, которые увлекаются наукой. То, что я увидел - вдохновляет. Даже у меня загорелись глаза. Возможности, которые дает "Кванториум" позволяют реализовывать самые смелые мечты. Я уверен, что из детей, которые здесь занимаются, вырастет поколение талантливых инженеров", - отметил Евгений Люлин.