Движение транспорта ограничат на ул. Совнаркомовской в Нижнем Новгороде 15-16 июня

Движение транспорта будет временно приостановлено на ул. Совнаркомовской в Нижнем Новгороде 15 и 16 июня. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.
Это связано с проведением ремонтных работ.
Движение ограничат на участке от дома 26 до дома 28 с 8:30 до 18:30.
"На подъездах к ремонтному участку будут установлены дорожные знаки, запрещающие движение транспорта, и предупреждающие аншлаги. Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Советской и Должанской", - пояснили в ведомстве.
В департаменте транспорта порекомендовали водителям ознакомиться со схемой движения и заранее выбрать пути объезда.
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