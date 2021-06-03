Движение транспорта ограничат на ул. Совнаркомовской в Нижнем Новгороде 15-16 июня Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Движение транспорта будет временно приостановлено на ул. Совнаркомовской в Нижнем Новгороде 15 и 16 июня. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Это связано с проведением ремонтных работ.

Движение ограничат на участке от дома 26 до дома 28 с 8:30 до 18:30.

"На подъездах к ремонтному участку будут установлены дорожные знаки, запрещающие движение транспорта, и предупреждающие аншлаги. Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Советской и Должанской", - пояснили в ведомстве.

В департаменте транспорта порекомендовали водителям ознакомиться со схемой движения и заранее выбрать пути объезда.