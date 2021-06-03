IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
Названы сроки строительства новых линий метро
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 15 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
12 июня 2021 11:05  [102] Движение транспорта ограничат на ул. Совнаркомовской в Нижнем Новгороде 15-16 июня
12 июня 2021 10:29  [129] "Сильная, динамично развивающаяся и процветающая Россия - наша общая цель", - Олег Лавричев
12 июня 2021 10:01  [110] "Россия – это многовековая история, великие победы и открытия", - Юрий Шалабаев
12 июня 2021 09:24  [113] "У каждого из нас своя Россия", - Евгений Люлин
12 июня 2021 09:03  [111] "Нижний Новгород воплощает в себе самые яркие черты нашей страны", - Глеб Никитин
12 июня 2021 08:44  [119] "12 июня символизирует единение всего российского народа", - Игорь Комаров
11 июня 2021 22:10  [330] Власти опровергли ведение строительных работ на территории парка "Щелковский хутор"
11 июня 2021 18:55  [329] Глеб Никитин и генеральный директор компании "Ингосстрах" Андрей Ларкин подписали соглашение о сотрудничестве
11 июня 2021 18:36  [280] Первая воркаут-площадка к 800-летию Нижнего Новгорода открылась в Сормове
11 июня 2021 17:50  [459] Светофоры со светодиодной лентой на опоре установили в Нижнем Новгороде
Общество

Движение транспорта ограничат на ул. Совнаркомовской в Нижнем Новгороде 15-16 июня

12 июня 2021 11:05  [102] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Движение транспорта будет временно приостановлено на ул. Совнаркомовской в Нижнем Новгороде 15 и 16 июня. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Это связано с проведением ремонтных работ.

Движение ограничат на участке от дома 26 до дома 28 с 8:30 до 18:30.

"На подъездах к ремонтному участку будут установлены дорожные знаки, запрещающие движение транспорта, и предупреждающие аншлаги. Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Советской и Должанской", - пояснили в ведомстве.

В департаменте транспорта порекомендовали водителям ознакомиться со схемой движения и заранее выбрать пути объезда.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Уфанет
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph