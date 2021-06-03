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Общество

Студенты и педагоги НГЛУ из шести стран организовали флешмоб в День России

12 июня 2021 12:08  [1] Общество

Фото: НГЛУ

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Студенты и педагоги Нижегородского государственного лингвистического университета им. Добролюбова из шести стран организовали флешмоб в День России. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Акция была организована одновременно во двориках двух общежитий студенческого городка. Молодые люди надели белые, синие и красные футболки и выстроились в виде двух сердец.

"Идея принадлежит самим студентам. Администрация только помогла с реквизитом. Я очень рад тому, насколько дружно уживаются в нашем студгородке представители разных стран и культур. Русские студенты всегда готовы оказать любую помощь студентам-иностранцам. Эта дружба и взаимовыручка помогают ребятам из других стран с искренним интересом узнавать Россию и любить ее", - рассказал директор студенческого городка НГЛУ Александр Сторожилов. 

Во флешмобе приняли участие граждане России, стран СНГ, а также Кот-д’Ивуар и Анголы.

"За время своей учебы в России и я, и мои однокурсники из других стран очень полюбили эту страну. Россия - огромная и очень красивая, и у нее великая история. В Нижнем Новгороде замечательная природа, архитектура. Я отправляю домой фотографии, и мои друзья в Кот-д’Ивуар очень мне завидуют. Многие хотят учиться здесь тоже. Поздравляю всех с Днем России!", - говорит студент из Кот-д’Ивуар Леслам Вильфрид.

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Теги:
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