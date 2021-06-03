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Политика

Глеб Никитин и Андрей Макаров встретились с победителями праймериз "Единой России"

12 июня 2021 13:38  [57] Политика

Фото: Единая Россия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин и председатель комитета по бюджету и налогам Государственной думы России Андрей Макаров встретились с победителями предварительного голосования в регионе и партактивом "Единой России". Об этом сообщили в НРО партии.

Андрей Макаров поздравил собравшихся с победой на предварительном голосовании и еще раз отметил его важность для партии. 

"Праймериз можно сравнить с экзаменом, на который студент приходит к очень строгому преподавателю. В данном случае люди оценивают то, что мы сделали за эти годы. И та оценка, которая дана и действующим депутатам, и тем, кто впервые будет избираться – это аванс. Работа только начинается. Скажу очень важную вещь – где бы мы ни работали, нам не должно быть стыдно за то, что мы делали эти пять лет. Когда мы шли на выборы, у нас были две цели – качество жизни людей и конкурентоспособность страны. И в тяжелейших условиях мы их решали. Важнее цели нет и сегодня", - подчеркнул Андрей Макаров.

Как отметил Глеб Никитин, мы находимся на пороге важнейшего партийного события – съезда "Единой России", который пройдет уже 19 июня в Москве. Это событие задаст основной вектор дальнейшего движения.

"Главное – это проведение отчетной кампании. До 10 июля все депутаты "Единой России" отчитаются перед людьми о своей работе и работе нижегородского отделения партии. Отчетная кампания также станет залогом грамотного формирования будущей программы партии, которая будет планом действий для всех нас на ближайшие пять лет. Сейчас важно собрать максимальное количество предложений, разумных идей, которые мы сможем обязательно отразить и в нашей региональной программе", - сказал глава региона.

Одной из важнейших задач сейчас является формирование предвыборной программы партии с максимальным привлечением широко круга общественности к обсуждениям.

"Сейчас на местах проводится широкое обсуждение предвыборной программы с жителями и экспертным сообществом. Организуются встречи с промышленниками, бизнесменами, врачами, учителями, работниками культуры – представителями самых разных социальных групп. По итогам каждой такой встречи формируется блок конкретных инициатив", - отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Люди сами обозначают главные приоритеты – по развитию медицины, решению проблем дольщиков, дополнительному образованию детей, по газификации, экологии, культуре. Все эти вопросы созвучны поручениям президента Владимира Путина в послании Федеральному собранию. Убежден, что общими усилиями мы сумеем сформировать по-настоящему народную программу в преддверии выборов, чтобы обсуждать, защищать и, главное, реализовывать ее на благо нижегородцев!" - добавил он.

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Теги:
Выборы Единая Россия
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