"Вакцинация от COVID-19 в России должна идти шире", - Владимир Путин Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Президент России Владимир Путин заявил во время общения с Героями Труда и лауреатами государственных премий после их награждения в Кремле, что вакцинация от COVID-19 в России должна идти шире. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, прививку от коронавируса на сегодняшний день сделали 18 млн россиян. Он отметил, что при этом не было зафиксировано случаев серьезных осложнений.

"Мне кажется, это достаточно убедительное доказательство того, что вакцинирование должно идти шире. Сейчас мы в России по объему выпускаемой вакцины можем провакцинировать всех, кто хочет", - сказал Владимир Путин.

Он считает, что уровень иммунизации населения России должен достичь как минимум 60%, включая тех, кто уже переболел.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины: "Спутник V", "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" - центра "Вектор" Роспотребнадзора и "Ковивак" - Центра имени Чумакова РАН.

Напомним, что с января в Нижегородской области открыта запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Любой желающий может записаться на прививку через Госуслуги. В регионе открыто более 120 вакцинальных пунктов. В настоящее время привиться можно препаратами "Спутник V" и "Эпиваккорона".

Помимо медицинских учреждений пункты вакцинации работают в торговых центрах Нижнего Новгорода: ТРЦ "Седьмое небо", ТРК "Небо", ТРК "Индиго" и ТРК "Фантастика" .

Кроме того, пункт вакцинации работает в Нижегородском государственном академическом театре драмы им. Горького.