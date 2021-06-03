Директор центра Гамалеи прокомментировал рекомендации врачей переболеть коронавирусом Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург после вручения государственных премий в Кремле прокомментировал рекомендации некоторых врачей переболеть коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Он считает их в корне неверными.

"Понимаете, что удивляет - это врачи говорят и даже, извините, наши с ним коллеги, некоторые академики говорят. Я совершенно не понимаю, как такое можно говорить. "Переболейте и будете защищены" - это в корне неправильно. Люди становятся инвалидами", - сказал Александр Гинцбург.

Медик сообщил, что восстановление после коронавируса у людей занимает около полугода.

При этом он уточнил, что у переболевшего могут развиться осложнения в самых разных органах.

Напомним, по состоянию на 12 июня в Нижегородской области зарегистрировано 120 058 заболевших, 113 932 человека выздоровели, 3818 скончались.