IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 15 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
12 июня 2021 19:28  [60] Торжественное открытие колокольни состоялось в Нижегородском кремле
12 июня 2021 18:41  [165] Директор центра Гамалеи прокомментировал рекомендации врачей переболеть коронавирусом
12 июня 2021 18:18  [123] Нижегородцы с табличками в руках составили изображения флага России и цифры "800"
12 июня 2021 18:01  [131] Еще 179 нижегородцев заразились коронавирусом
12 июня 2021 17:17  [135] "Вакцинация от COVID-19 в России должна идти шире", - Владимир Путин
12 июня 2021 16:24  [151] Глеб Никитин встретился с представителями традиционных конфессий Нижегородской области
12 июня 2021 15:54  [189] Министр здравоохранения Нижегородской области повторно привился от коронавируса
12 июня 2021 12:08  [203] Студенты и педагоги НГЛУ из шести стран организовали флешмоб в День России
12 июня 2021 11:05  [611] Движение транспорта ограничат на ул. Совнаркомовской в Нижнем Новгороде 15-16 июня
12 июня 2021 10:29  [218] "Сильная, динамично развивающаяся и процветающая Россия - наша общая цель", - Олег Лавричев
Общество

Директор центра Гамалеи прокомментировал рекомендации врачей переболеть коронавирусом

12 июня 2021 18:41  [165] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург после вручения государственных премий в Кремле прокомментировал рекомендации некоторых врачей переболеть коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Он считает их в корне неверными.

"Понимаете, что удивляет - это врачи говорят и даже, извините, наши с ним коллеги, некоторые академики говорят. Я совершенно не понимаю, как такое можно говорить. "Переболейте и будете защищены" - это в корне неправильно. Люди становятся инвалидами", - сказал Александр Гинцбург.

Медик сообщил, что восстановление после коронавируса у людей занимает около полугода.

При этом он уточнил, что у переболевшего могут развиться осложнения в самых разных органах.

Напомним, по состоянию на 12 июня в Нижегородской области зарегистрировано 120 058 заболевших, 113 932 человека выздоровели, 3818 скончались.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Уфанет
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph