Директор центра Гамалеи прокомментировал рекомендации врачей переболеть коронавирусом

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург после вручения государственных премий в Кремле прокомментировал рекомендации некоторых врачей переболеть коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
Он считает их в корне неверными.
"Понимаете, что удивляет - это врачи говорят и даже, извините, наши с ним коллеги, некоторые академики говорят. Я совершенно не понимаю, как такое можно говорить. "Переболейте и будете защищены" - это в корне неправильно. Люди становятся инвалидами", - сказал Александр Гинцбург.
Медик сообщил, что восстановление после коронавируса у людей занимает около полугода.
При этом он уточнил, что у переболевшего могут развиться осложнения в самых разных органах.
Напомним, по состоянию на 12 июня в Нижегородской области зарегистрировано 120 058 заболевших, 113 932 человека выздоровели, 3818 скончались.
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