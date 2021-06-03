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Общество

Глеб Никитин принял участие в высадке деревьев в Печерском парке в Нижнем Новгороде

12 июня 2021 20:53  [57] Общество

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в высадке деревьев в Печерском парке в Нижнем Новгороде 12 июня 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В ходе мероприятия было высажено 600 деревьев различных сортов: лиственница сибирская, клен гиннала, рябина, липа и другие. 

"К 800-летию Нижнего Новгорода ведется комплексное благоустройство набережной Гребного канала. Печерский парк станет важной частью общего пространства. Красота природы соединится здесь с величественным образом древнего монастыря", - сказал Глеб Никитин.

Ранее глава региона сообщал, что по итогам анализа эффективности использования лесных ресурсов в России в 2020 году, проведенного ФГБУ "Рослесинфорг", Нижегородская область вошла в ТОП-10 регионов, заняв седьмое место. Анализ проводился по 36 критериям в семи группах показателей.

"Нынешнее мероприятие полностью соответствует целям и задачам национального проекта "Экология". Важной составляющей экологической культуры является отношение людей и понимание значимости сохранения окружающей среды. Подобные акции, в которых активно участвует подрастающее поколение и, в особенности, юные представители школьных лесничеств, наши будущие защитники природы очень значимы", - добавил Глеб Никитин.

В мероприятии также принимали участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, а также представители Минлесхоза Нижегородской области, НП "Союз лесовладельцев Нижегородской области" и участники школьных лесничеств.

Напомним, что в рамках федерального проекта "Сохранение лесов", входящего в состав национального проекта "Экология", который реализуется в стране по указу президента РФ Владимира Путина, предусмотрено обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.

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Теги:
Глеб Никитин Парки Растения
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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