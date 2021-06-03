Коллектив аэропорта "Стригино" поздравил нижегородцев с Днем России Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Коллектив аэропорта "Стригино" поздравил нижегородцев с Днем России. Об этом сообщает пресс-служба "Стригино".

Они записали видеоролик, в котором сотрудники различных подразделений аэропорта на своих рабочих местах произносят различные реплики, связанные с Россией, которые косвенно соотносятся с их профессией.

В акции приняли участие около 200 сотрудников международного аэропорта "Стригино", в том числе сотрудники службы авиационной безопасности, агенты по обслуживанию пассажиров, операторы службы наземного обслуживания воздушных судов, сотрудники подразделения спасателей.

В ролике прозвучали реплики: Я родился в России, я живу в России, я работаю в России, я берегу Россию.

В финале ролика коллектив аэропорта вместе с главными героями на фоне терминала, на котором читается наименование города, хором поздравляют: "С праздником Россия!"