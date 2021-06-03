Онлайн-ярмарку вакансий проведут в нижегородском центре занятости 17 июня Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Онлайн-ярмарку вакансий проведут в нижегородском центре занятости 17 июня.



Как сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области, у граждан будет возможность, не покидая стен квартир, пообщаться с представителями кадровых служб различных организаций региона.

Можно будет получить информацию об открытых вакансиях, узнать об условиях работы, отправить электронное резюме.

Чтобы принять участие в онлайн-ярмарке вакансий, следует зайти на интернет-ресурс Zoom, выбрать предприятие, после чего можно будет пройти собеседование с заинтересовавшим работодателем.

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