Онлайн-ярмарку вакансий проведут в нижегородском центре занятости 17 июня.
Как сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области, у граждан будет возможность, не покидая стен квартир, пообщаться с представителями кадровых служб различных организаций региона.
Можно будет получить информацию об открытых вакансиях, узнать об условиях работы, отправить электронное резюме.
Чтобы принять участие в онлайн-ярмарке вакансий, следует зайти на интернет-ресурс Zoom, выбрать предприятие, после чего можно будет пройти собеседование с заинтересовавшим работодателем.
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