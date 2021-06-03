Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 15 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
13 июня 2021 10:11  [106] Онлайн-ярмарку вакансий проведут в нижегородском центре занятости 17 июня
12 июня 2021 22:00  [334] "День России символизирует мощь и величие нашей страны", - Евгений Люлин
12 июня 2021 21:39  [250] Нижегородцам вручили первые юбилейные медали "В память 800-летия"
12 июня 2021 21:26  [317] Глеб Никитин вручил паспорта нижегородским школьникам
12 июня 2021 21:19  [240] Коллектив аэропорта "Стригино" поздравил нижегородцев с Днем России
12 июня 2021 20:53  [240] Глеб Никитин принял участие в высадке деревьев в Печерском парке в Нижнем Новгороде
12 июня 2021 20:41  [258] Памятную капсулу заложили в основание памятника Александру Невскому в Нижнем Новгороде
12 июня 2021 20:02  [242] Детскую вакцину от коронавируса зарегистрируют в России осенью
12 июня 2021 19:28  [283] Торжественное открытие колокольни состоялось в Нижегородском кремле
12 июня 2021 18:41  [370] Директор центра Гамалеи прокомментировал рекомендации врачей переболеть коронавирусом
Общество

Онлайн-ярмарку вакансий проведут в нижегородском центре занятости 17 июня

13 июня 2021 10:11  [106] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Онлайн-ярмарку вакансий проведут в нижегородском центре занятости 17 июня.

Как сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области, у граждан будет возможность, не покидая стен квартир, пообщаться с представителями кадровых служб различных организаций региона.

Можно будет получить информацию об открытых вакансиях, узнать об условиях работы, отправить электронное резюме.

Чтобы принять участие в онлайн-ярмарке вакансий, следует зайти на интернет-ресурс Zoom, выбрать предприятие, после чего можно будет пройти собеседование с заинтересовавшим работодателем.

(16+)

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Занятость и безработица
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Уфанет
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph